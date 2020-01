Vaccineren tegen kinkhoest? Doen zegt de arts!

Kinkhoest is een nare ziekte. Het begint als een verkoudheid, maar gaat over in hevige hoestbuien. Als volwassene weet je soms niet eens dat je kinkhoest hebt, maar kun je wel je baby besmetten. Met de komst van de 22 wekenprik kun je vanaf nu tijdens de zwangerschap al een inenting halen waardoor je baby vanaf de geboorte direct beschermd is.

VIVA Mama samen met RIVM

Als je geboren wordt moet je immuunsysteem nog getraind worden. Dit doet ons lichaam in de eerste jaren van ons leven, wat baby’s – vooral als ze net geboren zijn – extra kwetsbaar maakt voor kinkhoest. Tot vorig jaar werd een baby vanaf twee maanden gevaccineerd tegen kinkhoest. Jeugdarts Maartje Verhoeven vertelt waarom er besloten is om al tijdens de zwangerschap te vaccineren tegen de ziekte: ‘Jaarlijks belanden 170 baby’s met kinkhoest in het zieken­huis. Dus hoe eerder je inent, hoe beter. Jonge baby’s raken soms zo benauwd, dat ze stoppen met ademhalen. Ze kunnen gevaarlijke complicaties krijgen, zoals een longontsteking. Of hersenschade oplopen door zuurstofgebrek. Baby’s kunnen er zelfs aan overlijden’.

Geen risico’s

In het buitenland geven ze de prik al jaren aan aanstaande moeders. In de Verenigde Staten, Engeland, Ierland, Argentinië en België zijn baby’s al langer vanaf de geboorte beschermd. In die landen is veel onderzoek gedaan naar de effecten van de inenting op moeder en kind. Maartje: ‘Gelukkig blijkt dat er geen verhoogde kans is op complicaties tijdens de zwangerschap. Bij de vaccinatie worden slechts deeltjes van de kinkhoestbacterie ingespoten, je wordt er dus niet ziek van. Wel maak je antistoffen aan die via de placenta bij je kind terechtkomen. Na twee weken heeft je kind genoeg antistoffen om beschermd te zijn tegen kinkhoest’.

Later kan ook nog

De prik heeft ook nog zin als je pas later in je zwangerschap vaccineert. Je baby heeft dan misschien niet meer alle antistoffen op kunnen nemen, maar jij bent wel beschermd en kunt de ziekte dus niet meer doorgeven.

Eén prik minder

Tot slot zit er nog een voordeel aan het vaccineren tijdens de zwangerschap. Je kind hoeft daardoor na zijn geboorte meestal één prik minder te halen. Normaal wordt een kind tot zijn tiende vijf keer gevaccineerd tegen kinkhoest, maar bij de 22 wekenprik vervalt de vaccinatie bij twee maanden omdat een baby dan nog genoeg antistoffen in zijn lichaam heeft.

Zo haal je ‘m

Ga naar 22wekenprik.nl, klik op ‘afspraak’ en vul je postcode in. Je ziet dan welke jeugdgezondheids­organisatie bij jou in de buurt zit. Daar kun je een afspraak maken. Ben je pril zwanger? Van de verloskundige of gynaecoloog krijg je tussen de 14 en 22 weken een uitnodiging, maar je moet wel zelf een afspraak maken. De vaccinatie is gratis. Heb je vragen over de 22 wekenprik? Kijk op de website of stel ze aan de jeugdarts.