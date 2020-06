Vaginale schimmelinfectie in de zomer: dit zijn de triggers

Dat je vagina gevoelig is voor aanraking, wist je natuurlijk al. Maar het ecosysteem van je vagina is misschien wel net zo gevoelig. En daardoor ligt een vaginale infectie altijd op de loer, vooral in de zomer. Dit zijn de grootste triggers.

VIVA samen met Canesten Gyno

Wist je dat je in de zomer sneller last kunt krijgen van een vaginale schimmelinfectie? Ja, ook deze zomer. Want we dalen dit jaar misschien niet massaal af naar het zuiden, maar we gaan heus wel warme dagen krijgen. Dagen waarop het nou eenmaal wat eerder broeit tussen de benen, vooral als je de hele dag in een synthetisch bikinibroekje rondloopt op het strand of in de tuin. Het kan je vaginale flora flink verstoren waardoor de schimmels in je vagina de overhand krijgen. En er zijn meer stoorzenders.

Stress voor de zomervakantie

Of je nu in Nederland op de camping staat dit jaar, of toch de Spaanse zon op zoekt, er moet nogal wat gebeuren voordat je goed en wel ter plaatse bent. Werk afronden, werk overdragen, plantenoppas regelen, koffer(s) pakken. Nee, die laatste dagen voor vertrek zijn meestal niet de meest relaxte. En aangezien stress van invloed is op je hele immuunsysteem, slaat het ook het gevoelige ecosysteem van je vagina niet over. Het kan dus zomaar gebeuren dat je eindelijk vakantie hebt en vervolgens wordt lastig gevallen door een schimmel. Voorkom die stressgolf aan het eind en begin op tijd met voorbereiden. Dat scheelt jou en de poes een hoop kopzorgen.

Nattigheid

Met name zwembadwater met chloor kan je vaginale slijmvliezen belasten. En als je lang in het water blijft dobberen, worden de slijmvliezen van je vagina zachter. Daarmee maak je ze aantrekkelijker voor schimmels om zich in te nestelen. Schimmels houden van warme, vochtige omgevingen. Lang in je natte bikini of badpak rondlopen is daardoor ook niet slim. Ben je gevoelig voor vaginale schimmels, blijf dan niet te lang in het water en doe je natte badkleding zo snel mogelijk na het zwemmen uit. Dit geldt ook voor als je al een schimmelinfectie hebt opgelopen.

Te grondig wassen

In de zomer voel je je misschien snel minder fris van onder. Maar laat je niet verleiden tot het gebruik van zeep en ga niet drie keer per dag je vagina wassen. Daarmee verstoor je de natuurlijke vaginale flora en vergroot je de kans op een schimmelinfectie. Hou het gewoon op eenmaal per dag wassen met lauwwarm water. Wil je je fris voelen voor een vrijpartij, dan mag je natuurlijk heus wel een keer extra met de washand erover.

Zwangerschap en menstruatie

Tot slot, los van het seizoen, zijn onder andere hormonale veranderingen triggers voor een schimmelinfectie. Die ontstaan bijvoorbeeld tijdens je menstruatie of als je zwanger bent. Hormoonschommelingen tijdens de zwangerschap maken de natuurlijke flora in je vagina vatbaarder voor een vaginale schimmelinfectie. Bovendien verandert de zuurgraad van je vagina als je zwanger bent, waardoor het natuurlijke evenwicht van schimmels en bacteriën verstoord raakt. Daarbij is je immuunsysteem ook nog eens zwakker. Allemaal kansen voor een schimmelinfectie om zich sneller te ontwikkelen. En die nemen in de zomer alleen maar toe.

Weg met die vaginale schimmelinfectie

Meer dan de helft van de vrouwen heeft wel eens last heeft van een vaginale schimmelinfectie. Je krijgt dan vaak jeuk, een branderig gevoel in je vagina en witte, geurloze afscheiding. Een vaginale schimmelinfectie gaat meestal niet vanzelf over.

Gelukkig kun je hem makkelijk, zonder recept behandelen. Canesten Gyno 1-daagse Zachte Capsule bestrijdt de schimmel van binnenuit. Deze ééndaagse behandeling breng je eenmalig in voor het slapen gaan, het doodt de schimmel en verlicht zo snel de jeuk. Voor uitwendige jeuk kun je Canesten Gyno Crème gebruiken. Op een schimmelvrije zomer!

Onzeker? Test je sympomen online!

Twijfel je of je een vaginale infectie hebt of weet je niet zeker welke, doe dan de online symptomenchecker van Canesten Gyno.

Canesten Gyno Zachte Capsule en Canesten Gyno Crème zijn geneesmiddelen en bevatten clotrimazol. Lees voor gebruik de bijsluiter.

KOAG 80-0620-2079