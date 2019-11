Werkt je vagina even niet mee? Dit kan er aan de hand zijn

Ongemakken aan je vagina als jeuk, irritatie, afscheiding of geurtjes… ongeveer 80% van alle vrouwen heeft wel eens gedoe aan de poes. Niks om je voor te schamen dus. Wel handig om te weten waar je op moet letten.

VIVA samen met Multi-Gyn

Aangezien ongeveer 4 op de 5 vrouwen het gevoel kennen dat je vagina even niet meewerkt, bestaat er een top 5 van vaginale klachten:

Vaginale jeuk

Soms om helemaal gek van te worden. Het liefst zou je om het uur wel de wc in willen duiken, om even ongegeneerd in je kruis te krabben. Niet doen dus, want zo wordt de jeuk alleen maar erger. Wat ook geen oplossing is, is je wassen met zeep, want dat kan invloed hebben op de natuurlijke vaginale flora.

Stinkende vagina

Elk mens heeft zo z’n eigen lichaamsgeur. Daar horen zweet, je adem en ook de geur van je vagina bij. Elke vagina ruikt uniek, vaak wat zurig, en dat is heel normaal. Wordt die geur niet-zo-fris, en werkt ie op je zenuwen omdat je bang bent dat zelfs anderen ‘m ruiken, dan is er vaak iets aan de hand.

Geïrriteerde schaamlippen

Leuk hoor, er fashionably uitzien. Maar strak zittende kleding, zoals skinny jeans en sportkleding, kan wrijving geven tussen je benen. Irritatie ontstaat ook als je inlegkruisjes, tampons of maandverband niet vaak genoeg verwisselt.

Meer afscheiding dan normaal

Soms kun je ‘zomaar ineens’ last hebben van veel meer afscheiding dan normaal, waardoor je het liefst drie keer per dag en schone slip aan wilt doen. Ook geen goed teken, maar een alarmbelletje dat er daar beneden iets niet helemaal goed gaat.

Vaginale droogheid en pijn bij de seks

Ook geen pretje. Als je vagina droger is dan normaal, kan seks hierdoor zelfs pijnlijk worden. Zorg dus dat je altijd opgewonden bent bij geslachtsgemeenschap of kies anders voor andere manieren om van elkaar te genieten.

Hoe kom je eraan?

Interesting, zo’n top 5, maar hoe kom je aan deze klachten? In je vagina leven bacteriën en schimmels met elkaar samen. De vaginale flora noemen we dat, oftewel onze natuurlijke bescherming. Als er een goede balans is, is er niks aan de hand. Maar wordt deze verstoord, dan begint het gedoe. Dat kan bijvoorbeeld door medicijngebruik, menstruatie, zwangerschap, overgang, seks of stress. Zo’n stoorfactortje kan je lichaam meestal zelf oplossen. Soms lukt dat niet en krijgen de slechte bacteriën de overhand down under. Dan kun je te maken hebben met bacteriële vaginose.

Hoe kom je er vanaf?

Na dit lesje biologie, wil je ongetwijfeld ook weten hoe je vaginale issues kunt oplossen. Multi-Gyn ActiGel* werkt direct verzachtend bij jeuk en irritatie en vermindert onaangename vaginale geur en afscheiding. De gel is gebaseerd op natuurlijke ingrediënten en bevat plantaardige extracten die de vaginale flora optimaliseren en schadelijke bacteriën op een natuurlijke manier neutraliseren. Als je ActiGel gebruikt, heb je minder jeuk en irritatie, en dus ook minder geur en afscheiding. Het fijne is dat deze gel gewoon bij de drogist te koop is.

*Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.