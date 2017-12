Flink doorhalen met een cocktail aan de bar, uitslapen en vooral zo min mogelijk grut rond je strandbed. Vroeger was alles anders. Maar hé, nu je kind de baas is heeft een gezinsvakantie ook zo z’n charmes.

Drie uur vliegen heeft de voorkeur

Waar je vroeger je hand niet omdraaide voor een vlucht van vijftien uur, denk je daar nu wel twee keer over na. Want toegegeven: je bent al blij als je kind een kwartier stil zit. Die rondreis door Australië? Liever nog een paar jaar wachten. De Spaanse costa’s zijn voorlopig minstens zo leuk en vooral: lekker dichtbij.

Een halve apotheek

Denk jij met weemoed terug aan de tijd dat je met slechts één koffer over het vliegveld liep? Jurkjes, vijf bikini’s, extra paar slippers en klaar was je – het paste toch wel. Nu ren je als een soort hysterische pakezel met drie koffers vol luiers, kinderspul en een halve apotheek rond, voor als je kind iets mocht gaan mankeren.

Wekker?

Vroeger moest je de wekker zetten om nog het laatste halfuur van het ontbijt mee te kunnen pakken. Nu word je om half zes al gewekt door zachte kinderhandjes in je gezicht. Ook fijn, maar niet als je nog twee uur moet wachten tot je aan kunt schuiven in het restaurant beneden. Zei je daar iPad? Netflix?

Ergernis nummer één

Lig je ontspannen aan het zwembad, dan is rondrennend kroost ergernis nummer één. Althans, vroeger dan. Nu wil je het liefst zo veel mogelijk vertier en vriendjes voor je kind – kun je toch nog met een schuin oog aan dat boek beginnen.

Lekker makkelijk

Toen je nog geen kinderen had, ging je voor het beste restaurant in de stad – ook al lag het kilometers verderop. Nu ben je al blij dat het all-inclusive resort een uitgebreid buffet heeft. Lekker makkelijk, je hoeft je niet uren uit te dossen, bent er zo en er zit altijd wel iets voor je kind bij.

Avontuur

Jezelf laten droppen in de woestijn of op safari langs diepe afgronden: het kon niet gek genoeg. Nu bouw je een zandkasteel, speel je dolfijntje in het zwembad en leer je je kind dat je het tuutje van het zwembandje niet kunt opeten. Ook spannend.

De ideale gezinsvakantie

