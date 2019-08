Ook de laatste vijf finalisten van VIVA Visionista’s 2019 hadden het zwaar in de Pitlane Pitch.

Terwijl professioneel coureur Gaby Uljee in de Renault MÉGANE R.S. de dames elke hoek van Circuit Zandvoort liet zien moesten Anne-Clair, Chantal, Heleen, Sacha en Désiré hun businessplan pitchen. Dat het erg pittig was zie je zelf in deze video.

