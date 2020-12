Groen-groener-groenst: vier keer inspiratie voor een groenere werkplek

Planten spelen een grote rol in hoe je home office aanvoelt. Met deze tips haal je de natuur naar binnen voor je eigen ultieme groene oase.

De kantoortuin, maar dan net even anders

Thuis ben jij de baas. Dus is het aan jou om je werkplek in te richten. Daarbij dacht je in eerste instantie natuurlijk aan een goed scherm, een fijne stoel en dat soort praktische zaken. Maar nu we langer en langer thuiswerken, wordt de aankleding van de plek waar we onze dagen slijten steeds belangrijker.

Door te kiezen voor groene aankleding, sla je meerdere vliegen in één klap. Je werkplek wordt leefbaarder, vrolijker én kleurrijker. En nog gezonder ook, want dat doen planten. Deze letterlijke kantoortuin gaat misschien een stap te ver, maar wedden dat ook jij in no-time drie plekken kunt aanwijzen waar een plant niet zou misstaan!

Groeperen kun je leren

Het is een beproefde manier van planten een plekje geven: in knusse groepjes in alle hoeken. Met reden: zo’n groep planten dempt het geluid (dag holklinkend thuiskantoor!) én geeft je direct de gelegenheid om te experimenteren met potten van verschillende materialen, texturen en maten. Wij zijn fan van deze 100% van gerecycled plastic gemaakte potten van het Nederlandse merk elho (dat trouwens ook fijne zelfwaterende insert-potten verkoopt, mochten je vingers niet erg groen blijken). De vibes-collectie biedt vier verschillende kleuren en vier verschillende maten, en is nog eens heel interieurproof ook. Zo wordt een geslaagde combinatie maken wel héél makkelijk.

Wildgroeiers

Ga ook eens op zoek naar planten die niet alleen maar verticaal groeien. De Monstera Adansonii bijvoorbeeld, groeit vrolijk alle kanten op. Geleid ‘m langs de muur voor een speels effect. Groen en kunst ineen. En je kunt er ook nog eens je creativiteit in kwijt.

Instagram weet raad

Heb je inspiratie nodig voor jouw kantoor? Omdat het een heel specifieke vorm heeft? Of een ligging op het zuiden? Of juist heel weinig licht. Instagram weet (net als Pinterest trouwens) altijd raad op het gebied van planten. Zoek maar eens op #deskplants of #officeplants en laat je inspireren. Pas op: verslavend. Voor je het weet zit jij in je eigen oase van groen. Waarin er altijd plek is voor nog één plantje meer.