Viola: ‘Ik voelde de spanning uit mijn lijf trekken’

Viola heeft de progressieve spierziekte SMA. Tijdens een behandeling kreeg ze per ongeluk een overdosis morfine toegediend, waardoor ze bijna overleed. Met de dierondersteunde therapie die zij in het Domingo House volgt, probeert ze dat trauma nu te verwerken.

VIVA samen met VriendenLoterij

Toen Viola laatst voor een nieuwe behandeling naar het ziekenhuis moest, speelde haar trauma weer op. Vooral het verlies van controle is voor haar beangstigend. Voor de behandeling van haar trauma krijgt ze sinds oktober dierondersteunde therapie bij het Domingo House. Viola: ‘Bij die therapie kan de therapeut ook een hond en een paard inzetten. Een paard is heel anders in z’n feedback. Een hond doet wat ie moet doen als je hem commando’s geeft, een paard is vrijer en spiegelt je op een andere manier.’

Hard zelfoordeel

‘Uit deze therapie blijkt dat mijn zelfoordeel heel hard is, wat ervoor zorgt dat ik in stresssituaties op een bepaalde manier reageer. Tijdens een sessie met een paard moest ik uitbeelden welke plek mijn zelfoordeel inneemt. Dat bleek een derde van de ruimte te zijn, maar zodanig dat ik niet van de ene naar de andere kant kon gaan zónder door mijn zelfoordeel te gaan. De therapeut vroeg mij tegen mijn zelfoordeel te zeggen dat het wel een beetje minder mocht, maar dat lukte me niet. Op dat moment liep het paard weg, hij kon die spanning in mij niet aan. Zelf wilde ik ook het liefst weggaan.’

Bewustwording

‘Toen we stopten met de oefening, kwam het paard terug. Hij begon te gapen en te kauwen, waarmee hij eigenlijk mijn stress ontlaadde. Ik voelde op dat moment de spanning uit mijn lijf trekken. Het probleem met mijn zelfoordeel is hiermee natuurlijk niet in één keer opgelost, maar deze bewustwording geeft wel handvatten om er iets mee te doen. Ik durf het nu te zeggen als het echt niet gaat. En deze oefening heeft ook geholpen bij de behandeling in het ziekenhuis: het lukte me iets minder hard te oordelen naar mijn angsten die weer opspeelden.’

Op eigen tempo

‘Wat ik zo mooi vind aan het Domingo House is dat je het traject op je eigen tempo doorloopt. Er wordt wel degelijk wat van je gevraagd en het is een intensief traject, maar jij bepaalt de route. Heel fijn.’

Een veilige plek

Er zijn nog veel meer mensen die net als Viola kampen met een trauma: gemiddeld vier in elke straat in Nederland. Door bijvoorbeeld verwaarlozing, een ongeluk of na een overval leven ze in constante angst. VriendenLoterij Bingo en Hulphond Nederland ontwikkelen samen het Domingo House: een veilige plek waar deze mensen door middel van therapie met honden en paarden hun trauma kunnen verwerken. Zo krijgen ze hun leven én vertrouwen in de toekomst terug. Help ook mee.