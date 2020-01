Femke Furnée over #ikbepaalzelf: ‘Volgend jaar wil ik een pop-upstore in New York openen’

Femke Furnée (33) ging op zoek naar mooie en betaalbare designmeubels, maar kon niets vinden. Een gat in de markt, dacht ze. En ze had gelijk.

Grootste droom: ‘Een fabriek runnen zoals Ricardo Semler, die zijn werknemers heel veel verantwoordelijkheid en vertrouwen geeft. Ik wil een merk dat klopt en niet alleen goed is voor het milieu, maar zeker ook voor haar mensen.’

Grootste misstap: ‘Dat ik te lang ben doorgegaan met

de vervanger van mijn rechterhand, die al snel niet de juiste persoon bleek. Ik had meteen naar mijn intuïtie

moeten luisteren.’

Grootste talent: ‘Mijn creatieve, commerciële oog. Uit alle voorstellen van designers en beurzen lukt het mij die dingen te kiezen die perfect bij Fest en de smaak van de doelgroep passen.’

absoluut niet goed in…: ‘… het managen van een team. Ik ontwikkel me er wel in, maar ik vind het niet leuk genoeg. Ik ben veel te ongeduldig en wil dat alles snel gaat.’

Ongekend talent: ‘Spreken voor publiek. Als jong meisje was ik heel verlegen en vond ik een spreekbeurt houden al eng. Nu pitch ik op events en spreek ik moeiteloos voor mijn team van 35 man.’

Ik vind mezelf rijk als…: ‘…ik gezond ben.’

Grootste idool: ‘Ik lees graag boeken van inspirerende ondernemers, zoals de oprichter van Patagonia. Heel interessant hoe zijn merk niet alleen goed voor de wereld is, maar ook voor zijn mensen.’

Droombaan vroeger: ‘Dierenarts, tot ik erachter kwam dat vakken als wiskunde, scheikunde en natuurkunde niets voor mij zijn.’

Droombaan nu: ‘Wat ik nu doe en de ontwikkeling die ik voor me zie. Zo heb ik een COO en CFO aangenomen, zodat ik me echt kan richten op design en strategie. Dat vind ik het allerleukste en daar ligt mijn talent.’

Ik bepaal zelf…

‘…wat ik doe. Dat vind ik ook zo fijn aan het ondernemerschap. Ook

al werk ik vaak vijf of meer dagen per week, ik ben wel flexibel. Ik

heb de vrijheid om een lunch met vriendinnen in te plannen, bij mooi weer aan het strand te werken en zelf te kiezen wanneer ik op vakantie ga. Het mooiste vind ik dat ik niet alleen de koers van mijn leven, maar ook die van mijn bedrijf bepaal. Van mijn collectie tot mijn team: ik heb alles zelf in de hand. Ik ben altijd al ondernemend geweest. Ging als klein meisje langs de deuren om spulletjes te verkopen, importeerde op mijn vijftiende zonnebrillen en horloges uit China en opende op mijn achttiende een online kunstgalerie. Dat begon ik met dezelfde gedachte als Fest: ik zocht mooie en betaalbare kunst, maar kon het niet vinden. Dit bedrijf ben ik ook zo gestart. Ik was op zoek naar mooie en betaalbare meubels, maar kon niets vinden, dus wilde wilde ik er zelf een bedrijf in beginnen. Mijn broer geloofde ook in mijn idee en we besloten het samen te starten. We kochten een container mooie banken uit China, maar daarvan bleek de kwaliteit niet goed te zijn. Toen zijn we voor de productie dichter bij huis gaan kijken. Gelukkig werd dat wel een succes. Nu produceren we een groot deel in Nederland. We hebben dus niet alleen goede en duurzame producten, waar mogelijk gemaakt van gerecycled materiaal, maar ook een snelle levertijd.’

Moeilijkste keuze

‘Om de samenwerking met mijn broer te stoppen. Fest bestaat nu zeseneenhalf jaar en na anderhalf jaar zijn we uit elkaar gegaan. Een heel moeilijke beslissing, omdat ik dol op hem ben en we de grootste lol hadden. Gelukkig zijn we nog steeds twee handen op een buik. In het ondernemen waren we alleen niet complementair aan elkaar. Ik wilde een merk bouwen en ging voor een langetermijnstrategie. Mijn broer wilde snel volume en hij vond het werken aan Fest niet het leukste om te doen. Uiteindelijk hebben we samen besloten uit elkaar te gaan. Maar zonder hem had ik het bedrijf nooit durven starten.’

Trots op

‘Dat we de productie voor het grootste deel naar Nederland hebben gehaald. Ik dacht altijd: als ik betaalbaar design wil maken, moet het van ver komen. Tot ik via via over een goede Nederlandse meubelproducent hoorde en het gewoon probeerde. Hij kende ons niet en wilde voor het eerste jaar eigenlijk minimaal een productie van duizend stoelen. We hadden op dat moment best wat volume, maar ik verwachtte dat we niet meer dan 750 stoelen zouden halen. Na wat goede verhalen over Fest te hebben gehoord, besloot hij het toch met ons te proberen. En met succes: dat eerste jaar hebben we meteen 756 stoelen verkocht.’

Toekomst

‘Ik kijk ernaar uit om meer winkels te openen. Juist in die combinatie van retail en online geloof ik heel erg. In onze winkels testen klanten onze producten en geven we gratis persoonlijk interieuradvies. Dit jaar openen we onze derde winkel in Nederland en volgend jaar breiden we hopelijk uit met ons eerste filiaal in het buitenland. Verder ben ik aan het kijken naar de mogelijkheden voor een pop-upstore in New York. Ik was daar in mei en zag heel veel toffe woonwinkels, maar nog niets in onze stijl en filosofie. Met zo’n tijdelijke winkel kunnen we low risk proberen of die markt ook iets voor ons kan zijn.’

Ik bepaal zelf staat voor eigen keuzes maken. Je eigen leven leiden. Het heft in eigen handen nemen. Je eigen pad kiezen. Het staat voor women empowerment. In deze rubriek geeft VIVA vrouwen een podium om hun verhaal te vertellen, zodat ze andere vrouwen kunnen inspireren en empoweren.

