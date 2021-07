De voor- en nadelen van thuiswerken volgens Nathalie en Cathinca

Ook al mogen we weer steeds vaker naar kantoor, thuiswerken is here to stay. Maar hoe doen we dat en maakt het ons productiever? Communicatieadviseur Cathinca (31) en beleidsadviseur Nathalie (36) wisselden ervaringen uit en delen hun tips.

VIVA samen met Ministerie van SZW

Cathinca is communicatieadviseur voor een grote gemeente en werkt daarnaast aan haar eigen boek. Nathalie is beleidsadviseur Jeugd en betrokken bij de herstelaanpak van de coronacrisis in Rotterdam. Sinds de eerste lockdown werkt ze 36 uur vanuit huis. Ze heeft twee schoolgaande kinderen.

Nathalie: ‘Hoe was de omschakeling voor jou van kantoor naar thuis?’

Cathinca: ‘Enorm wennen. Terwijl ik wel een goede werkplek en spullen had door de freelance werkzaamheden die ik al sinds m’n studententijd doe. Maar verder moest ik mezelf echt een compleet nieuwe werkstructuur aanleren en had ik ineens de hele dag door video calls. Iedereen moest in het begin nog een beetje het wiel uitvinden. Het was chaotisch maar er was ook veel saamhorigheid.

Nathalie: ‘Voor mij was het ook omschakelen. Het scheelde dat ik ook al een goede werkplek had en daarin gefaciliteerd werd. Toen de kinderen thuisonderwijs moesten krijgen was het wel even pittig. Als ik dan vaak ‘s avonds nog zat te werken dacht ik: dit ga ik niet lang trekken. Maar toen ze weer naar school gingen, kon ik goed mijn tijd indelen overdag.’

Cathinca: ‘Hoe zorgde jij voor ontspanning en structuur?’

Nathalie: ‘Wat mij echt heeft geholpen is wandelingen maken. Ik was op een gegeven moment helemaal geobsedeerd met zoveel mogelijk stappen maken zodat ik fit bleef. Verder ben ik voor m’n collega’s zumbalessen gaan organiseren in de pauze. Ik deed de oefeningen voor in mijn woonkamer en iedereen danste in zijn woonkamer, of waar dan ook, mee. Heel gezellig!’

Cathinca: ‘Ik ben echt geen wandelaar maar deed ‘s ochtends vroeg soms wat bewegingsoefeningen. En met mooi weer liep ik wel eens naar buiten als ik telefonisch overleg had. Verder gaven vaste meetings mij structuur. Op een gegeven moment ging ik ook tijdstippen blokken om te voorkomen dat ik non-stop doorging.’

Burn-out lag op de loer

Cathinca: ‘Ik vind het dat hele thuiswerken dubbel. Omdat mijn gewone ritme wegviel en het heel druk was, was het heel verleidelijk om aan een stuk door te werken. Ik vergroeide bijna met mijn stoel en dat voelde ik aan mijn nek en rug. Soms was ik non-stop aan het werk en kwamen de muren op me af. Maar naar buiten gaan was ook weer een hele stap. Ik werd een beetje een kluizenaar en een burn-out lag op een gegeven moment op de loer. Ook collega’s raakten sneller opgebrand door de hele situatie. Verder mis ik de verbinding met sommige collega’s. Mensen waar ik niet echt mee samenwerkte maar die ik wel eens sprak, verdwenen uit beeld.

Mentaal fit blijven

Nathalie: ‘Toen sommige mensen, waaronder ik, een beetje doorsloegen, heeft de directie ingegrepen en pauzemomenten in onze agenda’s ingepland voor iedereen. Daardoor kon ik meer genieten van die pauze, ik hoefde even niet bereikbaar te zijn. Verder heb ik, voor zover de richtlijnen dat toestonden, juist wel veel mensen ontvangen of opgezocht. En ik heb zoveel mogelijk leuke dingen gedaan om mentaal fit te blijven. Maar ik merkte alsnog dat m’n fitheid achteruit ging en ik aankwam. Daarom ben ik ook meer gaan wandelen en die zumbalessen gaan geven.’

Cathinca: ‘Wat heb jij als voordelen ervaren?’

Nathalie: ‘Door het online vergaderen werd heel erg duidelijk welke mensen vaak voor oponthoud zorgen of een vergadering onnodig lang maken. Als iemand voor de zoveelste keer z’n hand opsteekt, valt dat iedereen op. Dus dat gebeurde steeds minder. En daardoor werden vergaderingen korter en effectiever. Wat een heerlijkheid. En als mensen wel te langdradig werden, beantwoorde ik ondertussen gewoon even een mailtje.’

Cathinca: ‘Bij ons werden de algemene besprekingen ook steeds korter. Maar snel even bij iemand langsgaan kan niet meer dus dat kost nu wel meer tijd. Wat ik ook fijn vond is dat ik sommige vergaderingen, waarin mijn rol niet van belang was, met een half oor kon bijwonen. Ondertussen kon ik dan iets anders doen.’

Sneller doorgroeien

Cathinca: ‘Ik heb tijdens deze periode promotie kunnen maken. Toen er halsoverkop een crisisteam moest worden samengesteld, zat ik ineens als junior tussen de seniors. Dat gaf mij de kans me te laten zien waardoor ik sneller ben doorgegroeid dan ik zonder corona had gedaan denk ik.’

Nathalie: ‘Daar benoem je wel iets. Ik denk dat met name de jongere werknemers meer van de voordelen hebben genoten van het digitale samenwerken. Ikzelf kon ook veel meer projecten aangrijpen omdat ik efficiënter werkte en snel thuis was met alle online programma’s. Als je wat minder digitaal vaardig bent, had je het wat lastiger.’

Nathalie: ‘Wat is het grappigste dat je hebt meegemaakt?’

Cathinca: ‘Op een zomeravond hadden wij crisisoverleg. Mijn vriend zijn avonddienst zat er op dus die kwam met ontbloot bovenlijf naar beneden en liep dwars door het beeld. Dat was lachen natuurlijk. Achteraf hoorde ik dat mijn oudere collega’s het helemaal niet erg vonden om zo’n jonge knul door het beeld te zien lopen.’

Nathalie: ‘Ik heb een zelfde soort verhaal. Toen wij in overleg zaten met een belangrijke samenwerkingspartner kwam mijn zoontje naakt de kamer binnen. ‘Mama, waar ligt m’n broek?’. Ach ja, dat soort dingen gebeuren.’

Online borrels

Nathalie: ‘Over online borrels heb ik gemengde gevoelens. Ik vond het leuk dat er initiatief werd genomen en je een borrelpakket thuis kreeg gestuurd, maar de borrels an sich vond ik vaak zo gemaakt. Iedereen zit te wachten tot iemand iets leuks gaat vertellen.’

Cathinca: ‘Bij ons was het wel een paar keer een succes maar dat hangt erg af van hoe het wordt aangepakt. En of er een goed programma is met een leuke presentatie, quiz of interactief spel. Alles valt of staat met een goede organisatie.

Zou je weer volledig terug willen naar de situatie voor corona?

Nathalie: ‘Wij blijven als gemeente thuiswerken in de toekomst en gaan alleen naar kantoor als we elkaar moeten ontmoeten. Dus het wordt helemaal omgedraaid. En met die hybride vorm ben ik wel blij. Het scheelt ook enorm veel reistijd.’

Cathinca: ‘Voorheen moest ik knokken om een dagje thuis te werken, nu om een dag naar kantoor te kunnen. Ik wil straks gewoon 1 of 2 dagen naar kantoor voor het sociale aspect en het onderhouden van relaties of bijwonen van sommige meetings. Maar verder wil ik gewoon blijven thuiswerken. De flexibiliteit is natuurlijk ideaal. Daar moet ik dan wel weer een nieuw en goed ritme voor vinden.’

Thuiswerktips van Cathinca en Nathalie:

Bouw een informeel teammoment in dat mensen fit houdt en goed is voor de sfeer. Verzin iets geks.

Weet dat je werkgever ook geleerd heeft van deze periode en vertrouwen in je heeft.

Zorg dat je structuur hebt en klap die laptop dicht als je scheel kijkt van de zoveelste videovergadering. Wees daar resoluut in.

Doe niet alles via video. Je kunt ook gewoon bellen en ondertussen een frisse neus halen.

Stuur collega’s soms even een appje om te vragen hoe het met ze gaat.

