Antwoorden op jouw vragen over bijwerkingen van coronavaccins

Er wordt in Nederland volop gevaccineerd tegen corona. Toch leven er nog veel vragen over de vaccinatie. Hoe goed werken de vaccins? En welke bijwerkingen kan ik verwachten? In dit artikel krijg je het antwoord van twee experts op de meestgestelde vragen over mogelijke bijwerkingen van coronavaccinatie.

VIVA samen met de Rijksoverheid

In een oproep vroegen wij je om jouw vragen over de bijwerkingen van coronavaccinatie in te sturen. In onderstaande video bespreekt Lauren Verster deze vragen met immunoloog Marjolein van Egmond en voormalig huisarts Ted van Essen.

Eén van de vragen die voorbij kwam was deze:

Zijn de vaccins goed genoeg getest om bijwerkingen op lange termijn uit te sluiten?

Marjolein van Egmond: ‘De vaccins zijn zeker uitvoerig getest. Ik zou bijna durven zeggen dat ze nog beter zijn getest dan voorgaande vaccins. Het is wel zo dat de ontwikkeling veel sneller is gegaan. Dat heeft met een aantal dingen te maken. Ten eerste was er al heel veel voorkennis, want corona lijkt heel erg op SARS. Bij SARS was er al begonnen met de ontwikkeling van een vaccin. Verder is er ontzettend veel geld en energie in gestoken. Er is zoveel prioriteit aan gegeven, dat de ontwikkeling van de vaccins veel sneller is gegaan dan normaal. Maar alle stadia en stappen zijn doorlopen.

Bijwerkingen op de lange termijn komen bij vaccins bijna niet voor. De kans dat je twee maanden na je coronavaccinatie nog een bijwerking krijgt, is extreem klein. Dat is nog nooit voorgekomen en verwachten we bij deze vaccins ook niet.’

Voor nog meer info over coronavaccinatie, bekijk de video en ga naar coronavaccinatie.nl

Lees ook:

Alles wat je wilt weten over de effectiviteit van coronavaccinatie

Dit artikel is gemaakt in samenwerking met de Rijksoverheid.