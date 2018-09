Kiezen tussen ‘vriendsap’ of liefde een lastige keuze? Niet volgens dit onderzoek

Wat vind jij belangrijker: vriendschap of liefde? Een lastige keuze, maar uit onderzoek blijkt dat het dat helemaal niet hoeft te zijn. Met sterke vriendschappen leef je namelijk langer en gezonder. En dat is eigenlijk best logisch, want de vrienden waarvan jij gelukkiger en gezonder wordt, kies je helemaal zelf. Bij Van de Boom was dit onderzoek oud nieuws. Het bedrijf ziet vriendschap als vriendsap, omdat je van een glas sap drinken met je vriendinnen direct al gelukkiger wordt.

Viva samen met Van De Boom

Wie investeert in goed gezelsap profiteert daar de rest van zijn leven van. Bovendien houden sociale contacten je langer scherp. Niks zo gezellig als op je tachtigste met je beste vrienden in het bejaardentehuis bij elkaar te zitten. Maar dan moet je het wel even redden tot je tachtigste. Tijd voor wat gezonde levenskeuzes dus.

Investeer in je vrienden. Zorg dat je leven vol goed gezelsap zit. Ga samen sporten, koken of organiseer een feestje of brunch. En kies je vrienden bewust. Net als je sapjes trouwens. Daag je brein uit. Leer een vreemde taal of neem lessen om een muziekinstrument te leren bespelen. Ga er vaker op uit. Frisse lucht en beweging zijn goed voor je. Neem dus de tijd voor een fijne wandeling, rondje fietsen of ga bootcampen in de buitenlucht. Eet en drink meer fruit. Met de sappen en siropen van Van de Boom kom je een heel eind. Je krijgt al het goede van fruit binnen, zonder kunstmatige kleur-, smaak- en zoetstoffen. En met 30 procent minder suiker. Dat is pas écht lekker leven. Slaap voldoende. Geef je lichaam tussen de zeven en negen uur slaap zodat het zichzelf kan herstellen. Heb je een nachtje doorgehaald? Kies dan voor een powersapje. Daarnaast doet een avondje zonder telefoon (en What-Sap) ook wonderen voor je nachtrust.

Recept voor vriendsap

Een lekkere variant maken op de Van de Boom sappen wanneer je vriendinnen gezellig langskomen? Wij hebben een simpel, maar fijn recept:

Van De Boom Peer

Een berg ijsblokjes

Takjes rozemarijn

3 liter karaf water

Een paar fijne vrienden

Jammie: fris én fruitig

De combinatie van vruchtensap met zuiver water zorgt voor een verfrissend drankje dat minder calorieën bevat dan de 100% sappen. En door het toevoegen van een natuurlijk aroma, houd je toch de volle smaak én heb je een lager suikergehalte. Bovendien zijn de sappen gemaakt zonder kunstmatige smaak en conserveringsmiddelen. Ben je meer van de limonades? Dan zijn er de siropen; hiermee maak je gemakkelijk een heerlijk glas vruchtenlimonadesiroop met extra vitamines! Ook de siropen bevatten 30% minder suiker en geen kunstmatige kleur- smaak en zoetstoffen! Bovendien verkrijgbaar in vijf heerlijke varianten, proeven maar!

Van De Boom vind je gewoon in de supermarktsappen. Sorry, -schappen.