Daarom hebben vrouwen vaker hoofdpijn dan mannen

‘Sorry schat, ik heb hoofdpijn’. Hij denkt misschien dat het een smoesje is, maar uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat vrouwen écht vaker hoofdpijn hebben dan mannen.

Dagelijks hebben minimaal 70.000 mensen in ons land migraine. Vrouwen ontwikkelen 2 à 3 keer vaker migraine dan mannen. Dit verschil kan te danken zijn aan hormonen. Bij vrouwen begint een migraineaanval meestal een paar dagen voor de menstruatie, omdat op dat moment de hoeveelheid van het hormoon oestrogeen in het bloed daalt en dat hormoon grote invloed heeft op het functioneren van de hersenen. Wetenschappers hebben ontdekt dat het oestrogeengehalte van vrouwen die last hebben van migraine, veel sneller zakt dan bij vrouwen die daar geen last van hebben. Mannen hebben amper last van hormoonschommelingen en daardoor minder vaak migraine.

Gewoon heftige hoofdpijn

Alsof dat allemaal nog niet erg genoeg is, zijn de symptomen van hormonale migraine vaak veel heviger dan van gewone migraine. Mannen hebben bij een migraineaanval vaak gewoon ‘heftige hoofdpijn’. Bij vrouwen komen daar klachten bij als misselijkheid en overgeven. Hormonale migraine duurt ook langer en is moeilijker te behandelen. De meeste vrouwen met migraine hebben trouwens ook buiten de periode waarin ze ongesteld zijn last van aanvallen.

Rode wijn: toch niet zo fijn

Wat kun je zelf doen? Er zijn verschillende pijnstillers te koop bij de drogist. De huisarts kan je helpen om erachter te komen wat een goede oplossing is voor jou. Daarnaast zijn er bepaalde triggers bekend, al hoeft dat niet voor iedereen hetzelfde te zijn. Probeer eens een poosje rode wijn, chocolade en Franse kazen van je menu te schrappen en kijk wat het doet.

Handige app

Een handige tip is het bijhouden van wanneer je een migraineaanval krijgt. Hier zijn handige apps voor die je helpen met het identificeren en vastleggen van triggers, symptomen, frequentie en duur, medicatie en nog veel meer gegevens. De ingevoerde informatie wordt door de apps verzameld. Zo blijkt dat vijftig procent van de gebruikers plotselinge weersveranderingen opgeeft als belangrijke oorzaak van een migraineaanval. Iedereen is anders en als je migraine hebt blijft het een kwestie van proberen wat voor jou de beste oplossing is. Met deze apps kun je jouw lifestyle-factoren goed bijhouden, en zo in elk geval meer controle krijgen over de migraine.

