Waarom je gelukkig wordt van je eigen moestuin

Was moestuinieren ooit iets voor geitenwollensokkentypes, inmiddels is het een trend voor iedereen. Niet zo gek, want het is leuk en gezond. En ja, je haalt ook nog veel uit je moestuin als je in augustus zaait of plant. Kies voor bijvoorbeeld spinazie, winterui, knoflook, courgette of kropsla.

Waarom wij moestuintjes zo leuk vinden? Nou, hierom:

Klein wonder

Elke dag groeien je kruiden en groenten groter. Er is toch (bijna) niets leuker dan zien dat iets wat jij verzorgt ook daadwerkelijk groeit?

Back to basics

Het hebben van een moestuin heeft iets kneuterigs. En daar lijken we in de tijd van smartphones, social media en andere hippe technologie grote behoefte aan te hebben. Je bent lekker met je handen bezig, dichtbij de natuur en dat doet je ontspannen.

Bewust & puur

Wil je bewuster eten en weten waar je voedsel vandaan komt? Dan is een moestuin ideaal: je weet 100% zeker dat je groentes niet bewerkt zijn.

Een moestuin houden kan altijd, óók als je een balkon of kleine buitenruimte hebt

Balkon DIY: mobiele moestuin

Overtuigd? Ga net als interieurblogger Elisah van Interiorjunkie.nl aan de slag met deze leuke (balkon) DIY: een mobiele moestuin.

Benodigdheden:

Fruitkistje: te koop op rommelmarkten, in kringloopwinkels en op Marktplaats.

4x theewagenwieltjes van KARWEI.

1x balk vurenhout.

1x worteldoek.

Zaag, boormachine en een hamer.

Potgrond en hydrokorrels.

Schroeven en een paar spijkertjes.

Meetlint en een pen.

Groenteplantjes, kruidenplantjes of ander gezellig groen.

Stap 1

Omdat een fruitkistje niet stevig genoeg is om vier wieltjes in te boren, schroefde ik eerst vier kleine balkjes van vurenhout in het krat. Meet goed op hoe groot ze moeten zijn (per krat verschilt dit) zodat ze niet uitsteken.

Stap 2

Boor een gat aan de onderkant van het krat dwars door de balkjes heen met een 10 mm boor. Stop hier de theewagenwielen in. Even goed aandrukken en klaar.

Stap 3

Leg de worteldoek in het fruitkistje. Hiermee valt er geen aarde uit het krat en ga je schimmels tegen. Ik spijkerde voor de zekerheid het doek op de balkjes vast. Draai het krat om, doe er eerst hydrokorrels in en vervolgens de potgrond.

Stap 4

Tijd voor de magie: plantjes erin! Dompel ze eerst even met wortel en al in een bak met water, vinden ze lekker. Simpel maar o zo leuk.

Elisah: ‘Ik koos voor chilliboontjes. Dat vond ik wel passen bij mijn Aziatische roots, misschien kan ik er ooit sambal van maken. Ook rozemarijn en chocolademunt – ja, je leest het goed: dat bestaat écht – kun je vinden in mijn moestuintje.’

De smaak te pakken? Je kunt ook twee of drie kratten op elkaar stapelen zodat je een hoger moestuintje op wieltjes krijgt. Leuk voor in de keuken. De volledige DIY kun je hier vinden.

