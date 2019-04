Wat wil jij weten over angst- of paniekklachten? Stel je vraag!

1 op de 5 mensen in Nederland ontwikkelt op een moment in zijn of haar leven een angst- of paniekstoornis. Dit houdt in dat je angst- of paniekklachten zo erg zijn, dat ze je belemmeren in je dagelijks leven. Vrouwen hebben vaker last van een angst- of paniekstoornis. Maar helaas: het taboe en stigma zorgt ervoor dat er niet tot nauwelijks over gesproken wordt.

Hier moet verandering in komen. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil met de nieuwe campagne Hey! Het is oké, maak het bespreekbaar het taboe doorbreken. Openheid over je klachten en het gevoel dat je over je klachten kunt praten, dragen namelijk bij aan je herstel.

Stel je vraag aan een ervaringsdeskundige

Heb jij last van angst- of paniekklachten? Of ken jij iemand die het heeft, maar weet je niet zo goed hoe je die persoon moet helpen? Schroom dan niet om op dinsdag 23 april tussen 10.00 en 17.00 uur al jouw vragen op het VIVA forum te stellen aan Frouke van de Angst, Dwang en Fobiestichting. Zij is als getrainde ervaringsdeskundige werkzaam bij de Angst- Dwang en Fobiestichting en weet veel over angst- of paniekklachten. Stel haar al jouw vragen of deel je ervaringen met andere leden van het VIVA-forum.

Zet 23 april dus snel in je agenda. Het topic zal geopend worden in de pijler Psyche op het VIVA forum. Neem hier alvast een kijkje.

Leonie leerde leven met extreme faalangst

Dat je zeker niet de enige bent die last heeft van angst- of paniekklachten, blijkt uit het verhaal van Leonie. Zij kampt al jaren met extreme faalangst. Gelukkig heeft ze een aantal manieren gevonden om met de faalangst om te gaan. Lees hier haar dagboek dat ze een dag bijhield voor VIVA.