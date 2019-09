Kapotte spullen weggooien? Niet doen

Dat koffiezetapparaat, die gescheurde broek, dat speelgoed, die stofzuiger, die lamp… Er gaat bij iedereen wel eens iets stuk in huis. Weg ermee? Ho ho, not so fast! Weggooien is zonde. En vaak ook écht nog niet nodig. Vier redenen om al dat consumeren iets te consuminderen.

VIVA samen met SIRE

1 – Denk na over de waarde van je spullen

De stofzuiger maakt een gek geluid en geeft er de brui aan, je laat je föhn vallen en die ene lamp blijft maar hinderlijk knipperen. Tegenwoordig denken we dan vaak: weg ermee. Een nieuw exemplaar is immers zo besteld (in de aanbieding én morgen in huis). En kapot is nou eenmaal kapot, toch? Heel vaak is dat dus níet het geval. Maar door die eindeloze cyclus van kopen, weggooien en weer kopen, zijn we vergeten wat precies de waarde is van de spullen die we al hebben. Houden is in de meeste gevallen goedkoper dan vervangen, en het is de moeite waard om daar even over na te denken voor je op ‘Betalen’ klikt.

2 – Eerste hulp bij emotionele waarde

Raaaaatsj. Daar gaat je favoriete broek. Gescheurd, en niet op een leuke, hippe manier. Na een inwendige (of minder inwendige) scheldpartij herpak je je, trek je een andere broek aan en open je je favoriete webshop. Op zoek naar een nieuwe. Maar zo fijn als die oude vertrouwde zit zo’n nieuwe broek natuurlijk nooit. En dat geldt voor veel meer gesneuvelde items in en rondom huis. Je gaat nou eenmaal waarde hechten aan je spullen. Valt er nog iets te redden, for old times sake? Valt er te ontsnappen aan de kliko?

3 – Een beter milieu…

Die kliko zit namelijk al best vol hè. Bij iedereen. We gooien met z’n allen steeds meer weg, zien steeds meer producten als soort-van-wegwerp. Gevolg: veel te veel afval in de wereld. En een beter milieu begint bij jezelf, toch? Des te meer reden om, voor je iets écht voorgoed afschrijft, goed na te denken over een alternatief. Alleen de hoeveelheid verpakkingsmateriaal van je nieuwe aankoop doet de zeediertjes al huiveren, zeg maar.

4 – Handen uit de mouwen

Maar… hoe dan?! Ben je geen held met naald en draad? Heb je nog nooit een nieuwe stekker aan een apparaat gezet? En heeft je partner ook nog eens twee linkerhanden? Vat de koe bij de horens, en sla aan het repareren. Je hebt niets te verliezen (als je de situatie verergert kun je altijd alsnog een nieuw exemplaar aanschaffen, maar dan heb je het in elk geval geprobeerd), en alles te winnen. Repareren kun je bovendien leren. Van je buurman, je moeder, je beste vriendin. Of op www.repareerhet.nl, een nieuw initiatief van SIRE. Geen smoesjes meer, kortom. Wat ga jij dit weekend repareren?