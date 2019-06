Wil jij ook ooit een wereldreis maken: zo gaat het je lukken

‘Later als ik groot ben, wil ik…’Ja, wat wilde je wel niet allemaal? Een eigen bedrijf, een wereldreis maken, rijk worden. En wanneer begint ‘later’ eigenlijk? Eén keer knipperen en je hebt misschien wel een koopwoning, een eigen bedrijf of kinderen die gaan studeren. En dan wil je alles goed geregeld hebben, ook op financieel gebied. Met deze tips worden je dromen van vroeger misschien wel werkelijkheid.

1. Werk toe naar je (financiële) doelen

Een wereldreis of sparen voor een koopwoning? Een eigen bedrijf opzetten of ergens onder contract werken? Maak een lijstje van je (financiële) doelen en begin alvast met geld apart zetten om ze haalbaar te maken. Het hoeft niet veel te zijn; als je begint met 50 euro per maand kom je al een heel eind.

2. Begin met beleggen

Vermogen creëren? Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen. Een appeltje voor de dorst komt altijd van pas. Je kunt natuurlijk maandelijks je spaarrekening spekken, maar beleggen kan ook. Het kan zelfs een goede manier zijn om vermogen op te bouwen. En als je het beleggen aan experts overlaat, hoef je er niet heel veel moeite voor te doen.

3. Denk ook alvast aan nóg later

Het kan geen kwaad om nu alvast na te denken over hoe jouw pensioen eruit ziet? Maak je zelf een potje of krijg je pensioen vanuit je werkgever? En hoeveel pensioen heb je tot nu toe eigenlijk opgebouwd? Dit kun je tegenwoordig gelukkig heel makkelijk checken: ga naar mijnpensioenoverzicht.nl en je ziet in één overzicht hoeveel pensioen je tot nu hebt opgebouwd.

Beheerd Beleggen van Aegon

Heb je wel eens gedacht aan beleggen maar is zélf beleggen een stap te ver voor je? Dan is Beheerd Beleggen van Aegon misschien iets voor jou. Je laat het beleggen over aan experts, die jouw geld slim beleggen tegen lage kosten. Zo heb je niet het gedoe, maar wel het resultaat op lange termijn.

Waar je wel rekening mee moet houden, is dat je het geld voor een langere tijd moet kunnen missen. Beleggen is namelijk echt iets voor de lange termijn en levert niet direct geld op.

Goed om te weten: beleggen brengt kosten en risico’s met zich mee. De waarde van je beleggingen kan schommelen en je kan (een deel van) je inleg kwijtraken. Beleg dan ook alleen met geld dat je langere tijd niet nodig hebt. Alle informatie hierboven is informatief en is niet bedoeld als individueel advies.