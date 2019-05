WIN: € 10.000,- aan woonproducten bij vtwonen

Het is volop lente en dat betekent: tijd om je huis eens onder de loep te nemen. Is alles nog spik en span of kan je casa wel een voorjaarsschoonmaak gebruiken? En ben je nog blij met de inrichting van je huis of snak je toch naar een nieuwe look?

Voor iedereen die zijn of haar huis graag wil restylen en hier wel een extra zakcentje voor kan gebruiken, komt vtwonen met een winactie. Het enige wat je hoeft te doen is een Pinterest-bord aanmaken waarin je een mix laat zien van woonproducten, kleuren en compleet ingerichte ruimtes. De maker van het mooiste Pinterest-bord wint een vtwonen voorjaarhuis t.w.v. €10.000 euro. Je krijgt hulp van een styliste om je huis van top tot teen in te richten.

Zo werkt het

Maak, als je dat nog niet hebt, een account aan op Pinterest. Geef je Pinterest bord de naam ‘mijn vtwonen voorjaarshuis 2019’ en zorg ervoor dat het bord openbaar is. Pin vanaf vtwonen.nl/shop jouw favoriete meubels en accessoires op je Pinterest bord tussen maandag 6 mei 08.00 uur en zondag 12 mei 23.59 uur. Je hoeft niet te letten op de prijzen of de totaalsom van je selectie, wél is het van belang dat je ervoor zorgt dat je met de gekozen meubels en accessoires een mooie mix maakt in kleur, materialen en woonfuncties. Let er ook op dat je producten kiest voor verschillende ruimtes in huis en ook de tuin of je terras. Let op: zet er ook een foto van je huidige woonkamer op! Natuurlijk mag je ook sfeerfoto’s die je op vtwonen.nl vindt op je bord pinnen! Daarmee maak je er een echt moodbord van. Ben je helemaal tevreden met je selectie en de sfeer die je op je bord laat zien? Ga dan naar vtwonen.nl/pin en plak de hyperlink van jouw vtwonen voorjaarsbord in het daarvoor bestemde digitale formulier. Vul alle benodigde gegevens in en, óók heel belangrijk, vertel hoe je huis er nu uit ziet én waarom jíj deze prachtige prijs verdient. Druk op de knop versturen en maak kans!

Wil je nog meer informatie over de winactie? Kijk dan op vtwonen.nl/voorjaarshuis/.