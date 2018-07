WIN: Met dit verzorgingspakket ga jij zonder inpakstress op vakantie

Inpakken voor je vakantie: een klus die elk jaar weer geklaard moet worden en vaak wat stress met zich meebrengt. Maar hee, je welverdiende vakantie staat nu wel bijna voor de deur. Als het moment is aangebroken en je daadwerkelijk keuzes (help!) moet gaan maken, weet je vaak niet waar te beginnen. Daarom helpen wij je alvast een handje.

Veel vrouwen krijgen (lichtelijke) stress van inpakken. En dat is ook niet zo gek, want hoe beslis je nu welke stukken uit je garderobe een plekje verdienen in je koffer? En dan heb je ook nog een overvolle toilettas met producten die je eigenlijk het liefst allemáál wilt meenemen. Wij nemen alvast wat stress voor je weg, want met dit NIVEA pakket heb jij al je beauty-en verzorgingsproducten in één klap bij elkaar. Kom maar op met die vakantie!

De perfecte reiniging voor je haar na een zomerse stranddag

De NIVEA Comforting Micellar Shampoo met waterlelie-extract is speciaal ontwikkeld voor kwetsbaar haar en een gevoelige hoofdhuid. Zorg tijdens je vakantie extra goed voor je lokken, want de zon en zee drogen je haar uit.

Blijft droog en fris; hoe hoog de temperaturen ook oplopen!

De NIVEA Dry Fresh anti-transpirant geeft 48 uur lang betrouwbare bescherming waardoor jij je de hele dag droog en fris voelt. Wanneer jouw blik kruist met die lekkere surfdude, hoef je dus niet meer bang te zijn dat je peentjes zweet.

Breng de zomer in huis met deze douchegel

De NIVEA Sunshine Love Douchegel, met Aloe Vera geeft je dankzij de unieke geur van NIVEA SUN óók tijdens dat ene regenbuitje een zomers gevoel. Wie sleept jou onder de douche vandaan?

Ga fris & fruitig de dag door

De NIVEA Q10plusC Anti-Rimpel + Energy dagcrème combineert twee uiterst effectieve antioxidanten: huideigen Q10 en vitamine C, die je huid beschermen en een energie boost geven. Zo geniet je elke dag van een stralende en energieke huid.

Geniet de hele zomer van een gezond uitziende huid

Ontdek de kracht van NIVEA MicellAIR® Skin Breathe Micellair Water. De effectieve milde formule reinigt het gezicht, geeft de huid een zuurstofboost en laat de huid ademen. Het resultaat is een schone, gezond uitziende huid.

En smeren maar!

Op een mooie dag is het belangrijk om je goed in te smeren. Met deze NIVEA SUN UV Face Shine Control SPF50 geniet je onbezorgd van de zon. De crème heeft een matterend effect, zonder dat het een plakkerig gevoel op de huid achterlaat. Is dat even mooi meegenomen!