6 x zo help je iemand die zich eenzaam voelt

Hoe korter de dagen, hoe vaker eenzaamheid de kop op steekt. Voor veel mensen is deze tijd van het jaar een trigger voor eenzame gevoelens. En corona maakt het er natuurlijk niet makkelijker op. Ken jij iemand in jouw omgeving die zich eenzaam voelt, lees dan hier wat je voor deze persoon kan doen.

VIVA samen met de Rijksoverheid

Omdat er een zeker taboe rust op eenzaamheid en mensen niet snel toegeven zich eenzaam te voelen, is het goed om op signalen te letten. Kleine gebaren zoals hieronder kunnen iemand al heel snel een minder eenzaam gevoel geven.

#1 Bel wat vaker

Gezellige avonden met de hele vriendengroep of met z’n allen naar een feestje. Het is er even niet bij. Als je een relatie hebt, betekent dit meer cocoonen samen. Niet verkeerd in deze donkere dagen. Maar niet iedereen kan lekker bankhangen met z’n lief dus nodig iets vaker een (single) vriendin uit om mee te eten bijvoorbeeld. Zolang jullie afstand houden mag dat gewoon. Hetzelfde geldt voor je oma, buurman of wie dan ook. Blijf contact zoeken. Als je weinig mensen om je heen hebt, duren de dagen soms lang.

#2 Ga samen sporten

Vind je dat je wel wat meer mag bewegen nu je door corona zo veel thuis zit? Ga dan samen sporten. Met die vriendin, met de buurvrouw die wel een extra activiteit kan gebruiken of misschien met je collega die nieuw is in town. Schrijf je samen in voor een groepsles, ga wekelijks een uurtje zwemmen of spreek af dat jullie bij mooi weer gaan wandelen. Sporten is niet alleen gezond en gezellig, maar heeft ook nog eens een positief effect op eenzaamheidsgevoelens. Vooral oudere mensen die sporten voelen zich minder eenzaam dus neem ook je oma eens mee naar buiten voor een wandeling.

#3 Vraag hoe het met iemand gaat

Heb je het idee dat je buurvrouw, opa of iemand anders in je omgeving gezelschap mist in deze donkere tijd, neem wat vaker contact op. Gewoon een praatje kan al wonderen doen. Het hoeft natuurlijk niet meteen een gesprek over eenzaamheid te worden. Juist een luisterend oor kan, zeker in deze tijd, veel voor iemand betekenen.

#4 Tip iemand over een activiteit

Soms heeft iemand alleen even een zetje in de goede richting nodig om weer wat te gaan ondernemen of onder de mensen te komen. Weet je bijvoorbeeld dat jouw buurman vroeger veel geschaakt heeft, kijk dan of er een schaakvereniging in de buurt zit en tip je buurman daarover. En ga desnoods de eerste keer samen.

#5 Verwelkom je nieuwe buren

Is iemand nieuw in jouw buurt of stad? Nodig diegene eens uit voor een kopje koffie of vraag wanneer je elkaar tegenkomt hoe het bevalt in de buurt. Deel je wijsheid en geef tips over de buurt. Of koppel mensen aan elkaar. Dat kan op basis van hun interesses maar ook simpelweg omdat ze allebei nieuw zijn. Dat schept een band.

#6 Gebruik je bespaarde reistijd om te bellen

Doordat we tegenwoordig massaal thuiswerken, besparen we een hoop reistijd. Tijd die je kunt gebruiken om even met iemand te (video)bellen die misschien wel wat gezelschap kan gebruiken. Mensen genoeg die behoefte hebben aan wat extra gezelschap. Voor jou een welkome afleiding van weer een dag in je home office, voor die ander een stap op weg uit de eenzaamheid.

Een tegen eenzaamheid

Wil je meer weten over eenzaamheid in Nederland en hoe je signalen kunt herkennen, ga naar eentegeneenzaamheid.nl. Daar lees je bijvoorbeeld ook welke initiatieven er in jouw gemeente zijn. Onthoud dat een klein gebaar het verschil kan maken. Zeker nu.