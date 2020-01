Zo houd je die gezonde leefstijl vol

Gezonder eten, minder snaaien, meer sporten en elke dag de trap nemen. Cheesecakekoningin Miljuschka is vast besloten deze en andere gezonde voornemens dit jaar wél vol te houden. Hoe? Met het gepersonaliseerde programma mijnWW (van het voormalige Weight Watchers). Heb jij al een plan van aanpak? Deze tips helpen je op weg.

Hoe het Miljuschka vergaat, zie je op het Instagramaccount van WW, waar ze haar ervaringen maar ook recepten deelt. Om jou ook meteen goed te laten beginnen, delen de diëtisten van WW en Miljuschka hieronder alvast hun belangrijkste tips.

Houd bij wat je eet en drinkt

Ja echt, zo’n zogenaamd eetdagboek is enorm effectief. Volgens WW Members zorgt het ervoor dat je minder en vooral bewuster eet en maakt het dat je meer beweegt. Ook de wetenschap ondersteunt deze ervaring¹.

Weeg je porties af

Het is slim je porties te leren kennen zodat ze altijd ongeveer gelijk zijn. Dit doe je in het begin door maatbekers, maatlepels en een keukenweegschaal te gebruiken. Wanneer je consequent je porties meet (vooral van dingen die je vaak eet), schatten je hersenen na verloop van tijd de porties vanzelf goed in. Zonder weegschaal!

Goed plannen is het halve werk

Voor jezelf zorgen en de juiste keuzes maken kost voorbereiding en tijd. Tip van Miljuschka: zorg ervoor dat je altijd iets extra’s kookt, zodat je porties kunt invriezen of in de koelkast hebt voor als je weet dat je laat thuiskomt. En bedenk in het weekend al welke gerechten je gaat maken de week erna. Met een weekplanning kun je in één keer boodschappen doen voor de hele week en voorkom je dat je met een lege maag door de supermarkt loopt.

Eet bewust

Als je mindful eet, dus rustig en met al je zintuigen, eet je over het algemeen minder dan wanneer je afgeleid bent. Telefoon weg dus tijdens het eten en die tv mag ook uit. Neem de tijd om je gedachten en emoties waar te nemen en geniet vooral van die eerste hap. En luister naar je verzadigingsgevoel.

Kies voor ZeroPoint™ voedingsmiddelen

Als WW Member kun je bij elk plan ZeroPoint voedingsmiddelen eten zonder dat je deze hoeft af te wegen of bij te houden. Dit zijn voedingsmiddelen die het voedingsteam van WW heeft geselecteerd omdat ze de basis vormen van een gezond voedingspatroon. Studies hebben aangetoond dat het opnemen van ZeroPoint voedingsmiddelen in je eetpatroon geen negatieve invloed heeft op gewichtsverlies.² Krachtvoer om van te genieten dus.

Maak van je tussendoortjes ook een vast moment

Net als bij je ontbijt, lunch en diner, is het slim om ook van je tussendoortjes een vast moment te maken. Weeg je snacks af en houd ze bij in je eetdagboek of in de WW app. Neem daarnaast altijd een gezonde, vullende snack mee voor onderweg. Als eerste hulp bij een snackattack.

Kies een sport die je leuk vindt

Miljuschka heeft sinds begin dit jaar het sporten weer opgepakt en dat geeft haar veel energie. Als je gezonde keuzes wilt maken is beweging heel belangrijk. Maar doe wel iets wat je leuk vindt, anders haak je binnen de kortste keren af. En dat hoeft dus echt niet meteen een zware bootcamp te zijn. Ook van minder zware workouts wordt je lijf blij.

Volg samen met Miljuscka de Mijn gezonde start-uitdaging

In de maand januari vind je dagelijks op het instagramaccount van WW een gezonde uitdaging voor beweging, voeding of een positieve mindset. Ook op de pagina van mijn gezonde start vind je meer informatie van de WW diëtisten over gezond afslanken.

