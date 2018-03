Goed verhaal: zo maak je de perfecte presentatie

Nerveus voor die presentatie? Totaal niet nodig als je goed bent voorbereid. Vijf tips waarmee jij gaat knallen.

VIVA samen met ASUS

1. Power to de software

Niets zo erg als een slaapverwekkende presentatie. En daarvoor is niet alleen je boodschap belangrijk, maar ook de manier waarop je die overbrengt. Maak dus een gelikte presentatie, bijvoorbeeld in Prezi. Met deze software kun je beelden laten in- en uitzoomen, 360 graden laten draaien en nog veel meer moois.

2. Anti-voorleesuurtje

Ook de manier waarop je presenteert, is bijna net zo belangrijk als het verhaal zelf. Tip: lees niet droogjes je sheets op, maar zet daar alleen een paar punten op en licht die mondeling toe. Dan hou je de aandacht van de groep stukken langer vast.

TIP: Stel een open vraag aan je publiek

3. Vind de juiste aansluiting

Je kent het wel: je hebt alle informatie verzameld, de presentatie is tip-top en je zet alles klaar om de presentatie te beginnen. En dan kun je je laptop niet verbinden met de projector. Zorg daarom dat je een laptop hebt die de juiste aansluitingen heeft. Extra tip: check van te voren welke aansluiting de projector heeft, dan kom je ook niet voor verassingen te staan.

4. LapTOP

Ken je dat? Je hebt er alles aan gedaan om je presentatie tot in de puntjes voor te bereiden, en dan hapert je apparatuur op het moment suprême. Werken met een professionele laptop is daarom geen overbodige luxe. Neem je ’m veel mee, dan is het prettig als ie lekker licht is, er professioneel uitziet en een goed scherm heeft. En vergeet de aansluitingen niet. Onze favorieten? De ZenBook en VivoBook-laptops van ASUS. De luxe ZenBook is supersnel. Niet alleen stijlvol met z’n aluminium jasje met breed 14-inch scherm, maar ook extreem dun en licht (fijn voor in je tas). Plus een accu die het een hele dag volhoudt en eventueel snel op te laden is.

Ook de VivoBook laptops zijn prettig in gebruik: ze variëren van een 11 inch-scherm tot een krachtpatser om video’s te bewerken (VivoBook Pro). Liever kleiner en handzamer? De VivoBook Flip combineert de voordelen van een tablet én een laptop.

5. Met z’n allen

Stel je eens voor: vijf minuten nadat je begonnen bent met presenteren, zie je de gedachten van je publiek alweer afdwalen. Horror! Om dat te voorkomen, is het zaak je toehoorders vanaf het begin te betrekken bij je verhaal. Bij een presentatie over de impact van social media kun je bijvoorbeeld een open vraag stellen, zoals: ‘Wie van jullie heeft een Instagram-account?’ Om vervolgens je presentatie in te duiken met wat interessante cijfers over social media.

6. Look (of) who’s talking

Klinkt misschien oppervlakkig, maar hoe je eruitziet is belangrijker dan je denkt. Sta je voor de board en dragen alle boardleden standaard een pak? Ga zelf dan ook strak in pak. Wil je je publiek meekrijgen met een voorstel, zorg er dan voor dat je iets draagt waarin je er vriendelijk uitziet, bijvoorbeeld zachte kleuren of ‘aaibare’ stoffen. Wedden dat je scoort?