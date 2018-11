Zó steelt jouw interieur de show (en maak je je huis winterproof)

Nu de wintermaanden weer dichterbij komen, komt de ware huismus weer in ons naar boven. Want wat is er lekkerder dan knus binnen te zitten in huis waar je prachtige interieur de show steelt?

Viva samen met Luxaflex

Nu het buiten weer kouder wordt en het eerder donker is, brengen we meer tijd binnenshuis door. Hoog tijd dus om je interieur onder de loep te nemen. Te beginnen met je raamdecoratie, want daarmee kan je in een keer een totaal andere sfeer in huis creëren. Naast het zorgen voor privacy, de akoestiek, het bepalen van de lichtinval en de isolerende werking, zijn ze super bepalend voor je gevoel in huis. Dus wil jij je huisje winterproof maken en veel warmte en huiselijkheid in je interieur creëren? Vouwgordijnen it is!

Van linnen en velvet tot metallic: voor ieder wat wils

Vouwgordijnen zijn er in bijzondere stoffen en in allerlei kleuren. Van linnen en velvet tot metallic: je kunt het zo gek niet bedenken. Bovendien bieden vouwgordijnen een betaalbare en functionele basisoplossing die in iedere interieurstijl past: van een modern en strakke inrichting tot een romantisch en klassiek interieur. Een echte must have voor in huis dus. Wij zeggen: hebben!

Duurzame raamdecoratie

Je kent ze vast wel: de horizontale aluminium jaloezie die in vele huizen hangen en ongekend populair zijn. Luxafex introduceerde deze raambekleding in 1951 en sindsdien is de collectie enorm uitgebreid met raambekleding in allerlei soorten vormen en maten. Ook hebben ze een nieuwe collectie vouwgordijnen ontwikkeld. Dik pluspunt: alle raambekleding is duurzaam dankzij het gebruik van duurzame materialen. Op zoek naar inspiratie voor in jouw huis? Bekijk hier welke showroom het dichtst bij jou in de buurt zit.