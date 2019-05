Zo vind je de perfecte bril voor jouw kind

Is jouw dochtertje of zoontje toe aan een bril? Dan ben je waarschijnlijk op zoek naar een montuur dat veilig is, enigszins betaalbaar en ook nog eens de goedkeuring krijgt van je kind. Dit kan een flinke uitdaging zijn. Zeker aangezien veel kids een eigen willetje hebben. Met deze tips ga je gericht op zoek en vind je binnen een mum van tijd de perfecte kinderbril.

1. Let op de dikte van de lens

Als je op zoek gaat naar een montuur, is het belangrijk om de dikte van de lens in gedachten te houden. Heeft jouw kind een aanzienlijke afwijking en dus dikke lenzen? Kies dan voor een smal montuur. Grote monturen met dikke lenzen kunnen ervoor dat de ogen van je kleintje worden uitvergroot. Dit komt door de bolling van de lens.

2. Zorg ervoor dat je een hip modelletje kiest

Helaas worden kinderen nog wel eens geplaagd als ze op jonge leeftijd een bril dragen, vooral als ze 'm voor het eerst opdoen. Zorg er daarom voor dat je een hip model kiest en niet een die 'niet cool' is. Eentje met een vrolijk kleurtje bijvoorbeeld.

3. Let op de pasvorm

Je wilt niet dat de bril constant van de neus van je kind afglijdt. Dat is namelijk vervelend én het zicht wordt daardoor belemmerd. Het tegenovergestelde – een bril die te strak om de neus zit – is ook niet fijn.

Check daarom altijd of de bril goed zit bij de neus. Rust hij netjes op het bovenste gedeelte? En zakt hij niet naar beneden, ook niet als je kind zich naar voren buigt? Dan heb je de perfecte kinderbril te pakken.

4. Kies voor een bril die tegen een stootje kan

Je kleintje gaat natuurlijk spelen met een bril op. Brillen met kraswerende glazen zijn daarom een aanrader.

Kies ook voor een montuur met flexibele scharnieren. Een kinderbril met flexibele scharnieren zorgt ervoor dat de pootjes wat naar buiten kunnen buigen. Zo gaat de bril minder snel kapot als er grijpgrage kinderhandjes aan gaan zitten.

5. Kies voor een zonnebril met uv-bescherming

Het klinkt vanzelfsprekend, een zonnebril met uv-bescherming. Toch zijn er nog veel monturen te koop die de ogen van je kind niet (goed) beschermen tegen de zon. Check daarom altijd of de bril uv-bescherming biedt.

Bij Charlie Temple vind je kinderbrillen vanaf slechts 15 euro.

Het enige wat je vooraf hoeft te doen is een oogmeting bij een fysieke opticien. Daarna kunnen jij en je kind online op zoek gaan naar de perfecte bril.

