ZOMERAANBIEDING: Weekendje weg naar het zonnige zuiden

Er een paar dagen lekker tussenuit, dat is altijd een goed idee. En al helemaal in het bourgondische Limburg, waar het altijd nét een paar graden warmer is dan in de rest van het land.

VIVA samen met Fletcher

Genoeg te doen

In het mooie Arcen ligt het 4-sterren Fletcher Hotel-Restaurant Rooland, de perfecte plek voor een minivakantie. In de prachtige omgeving kun je de oude Kasteeltuinen Arcen bezoeken en geweldige fiets- of wandeltochten maken, bijvoorbeeld door Nationaal Park De Maasduinen. Om helemaal tot rust te komen, wip je even langs het naastgelegen Thermaalbad Arcen en drink je een biertje in de Hertog Jan bierbrouwerij. Nog een pluspunt: het hotel ligt vlakbij de Duitse grens, dus even langsgaan bij onze oosterburen – en daar proeven van hun fijne wijnen en bieren – is ook een sehr gute idee.

What else?

Maar… hóe fijn is het om een dagje gewoon helemaal niks te moeten? Ook daar is het Fletcher Hotel-Restaurant Rooland heel geschikt voor. Neem met lekker weer je boek mee op het ruime, zonnige terras met uitzicht op de prachtige omgeving. Aan het einde van de middag is het heerlijk borrelen in de hotelbar, speel je een potje biljart en hee, het is alweer tijd voor het diner. En ook dat kan gewoon binnenshuis, want het sfeervolle à la carte restaurant serveert allerlei culinaire seizoens-en streekgebonden gerechten.

Wat krijg je?

• Ontvangst met welkomstdrankje

• 2x overnachting

• 2x uitgebreid ontbijtbuffet

• 1x heerlijk driegangendiner op de dag van aankomst

• Informatiepakketje van de omgeving inclusief fiets- en wandelroutes

• Gratis wifi

• Gratis parkeren

€ 85 p.p. en in juli en augustus € 95 p.p.

Meer informatie of reserveren? Ga naar hotelrooland.nl/viva of bel 077-473 66 66

Dit arrangement is geldig t/m aankomst 30-11-2018 (m.u.v. feestdagen en evenementen) o.b.v. verblijf van twee personen op een standaard tweepersoonskamer.

De prijs is exclusief tax and handling fee (€ 2 p.p.p.n.) en weekendtoeslag bij verblijf op vrijdag- en/of zaterdagnacht (€ 5 p.p.p.n.)