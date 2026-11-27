De huisarts van Sanne sloeg ook niet meteen alarm, maar stuurde haar wel door voor verder onderzoek. “Toen mijn man thuiskwam en ik over het bultje vertelde, maakte hij zich meteen grote zorgen. ‘Dit is niet goed’, zei hij. ‘Het kan toch niet waar zijn dat dit nog een keer gaat gebeuren?’”

Mammografie

Diezelfde week kon Sanne terecht in het ziekenhuis. “Mijn tweelingzus ging mee. Mijn man had een afspraak in het Wilhelmina Kinderziekenhuis om kindjes een mooie dag te bezorgen. Ik zei: ‘Spaar die karmapunten maar.’”

Tijdens de mammografie konden de artsen weinig zien. “Ik ben jong en mijn borstweefsel zit nog dicht op elkaar. Maar na een echo zagen ze ‘eigenschappen van een goedaardige tumor’. Er werd een biopt afgenomen, alles ging supersnel. Natuurlijk voelde ik die dag spanning, maar door het hoge tempo raasde alles een beetje aan me voorbij.”

Sanne en haar tweelingzus moesten twee uur wachten op de uitslag. Het was winter, vlak voor kerst, en heerlijk weer: ijskoud, maar zonnig. “We wandelden en spraken niet over mogelijk slecht nieuws. Ik voelde me fit en allesbehalve ziek.”

Na twee uur namen ze plaats in de spreekkamer. “De arts zei: ‘Wat een spannende ochtend voor jullie.’ Ik weet nog dat ik het wilde relativeren. ‘Een beetje’, zei ik. ‘Het zal vast wel…’ Ze onderbrak me: ‘Het is niet goed.’ Mijn zus slaakte een verdrietige kreet. Ik was met stomheid geslagen en zei eerst niks. ‘Niet goed?’ vroeg ik. ‘Ben ik nu een kankerpatiënt?’ ‘Dat klopt’, zei de arts.”

‘Als ik maar hun moeder kan blijven’

Ze wisten nog weinig over de aard en graad van de kanker. Daarvoor was verder onderzoek nodig. “Toen ik naar buiten liep, voelde alles anders. Waar je ’s ochtends nog onbevangen het ziekenhuis in loopt, loop je met zo’n zware last het ziekenhuis uit. Je weet dat je mensen moet bellen met dit nieuws. Als eerste mijn man. Hij nam op. Ik was de eerste drie seconden stil, omdat ik niet wist wat ik moest zeggen. Toen zei hij: ‘Ik hoor het al, het is niet goed. Ik kom naar huis.’

Daarna belde ik mijn schoonmoeder. Die was bij mijn meisjes, toen drie en één jaar oud. ’s Avonds heb ik het ze ook verteld: ‘Er zit een bultje in mijn borst dat er niet hoort.’ ‘Oké’, zei de oudste, ‘maar wat eten we?’

Mijn dochters hebben ervoor gezorgd dat ik met beide benen op de grond kon blijven staan. Voor hen is het leven nog zo simpel, dat zet dingen in perspectief. Je voelt waar het leven echt om draait. Het enige wat ik kon denken, was: als ik maar hun moeder kan blijven.”

De eerste chemokuur

“Vier weken na de diagnose kreeg ik mijn eerste chemo. Er zaten drie hormoongevoelige tumoren in mijn borst. Ik zou chemo krijgen en daarna moest mijn borst worden geamputeerd.

Een dag voor de eerste chemo heb ik filmpjes van mezelf gemaakt. Ik heb een statief bij mijn zus opgehaald en gefilmd hoe ik uit de douche kom, alleen in een string, en een rondje draai. Ik wilde vastleggen hoe mijn lijf eruitzag, met mijn eigen haar en mijn eigen borsten. Dat ik nog compleet was, op die manier.”

Het eerste infuus was ‘superemotioneel’. “Je hebt kanker zonder dat je dat voelt in je lijf, dat blijf ik zo bizar vinden. Ik zorg altijd goed voor mijn lichaam en dan laat ik er doelbewust iets in spuiten waar ik doodziek van word. Ik voelde zoveel weerstand bij dat eerste infuus, ik wilde het echt niet. De arts probeerde me gerust te stellen: ‘Probeer het te omarmen, dit is wat je beter gaat maken.’ Maar ik voelde me helemaal niet ziek, dat maakte het zo tegenstrijdig.”

Blijven sporten en werken

De eerste twee weken na de diagnose bleef Sanne gewoon sporten en werken. “Ik heb lang willen vasthouden aan alles wat was, aan mijn dagelijkse ritme. Omdat ik op zoveel vlakken de controle moest loslaten, wilde ik aan bepaalde dingen vasthouden om de kanker maar niet de overhand te laten krijgen. Op dag vier van de chemo was ik lamgeslagen. Ik had het lijf van een tachtigjarige. Maar zes dagen na de chemo stond ik weer in de sportschool. Ik weet dat het goed is voor mijn mindset en wilde niet alleen maar thuisblijven en onder een dekentje liggen.”

Maar al snel merkte Sanne dat de kanker haar inhaalde. “Ik stond ermee op en ging ermee naar bed. Het enige waaraan je kunt denken, is: wat gaat die chemo doen? Ik moest andere dingen regelen, zoals een haarwerk. Ik had helemaal geen ruimte meer in mijn hoofd om te werken, maar ik wilde niet toegeven. Het was uiteindelijk mijn manager die zei: ‘Sanne, we gaan er morgen mee stoppen.’

Sporten ben ik blijven doen, zo’n drie keer in de week. Dat raad ik iedereen aan.”

Vertragen en verzachten

Eenmaal thuis probeerde Sanne haar dagen zo goed mogelijk in te vullen. “Ik heb bijna elke dag gekeken: wat kan ik wel, in plaats van: wat kan ik niet? Daarbij ben ik ook vaak over mijn grenzen gegaan. Je moet continu de afweging maken: als ik dit nu doe, verspil ik dan mijn energie voor de rest van de dag? Terwijl even lichamelijk in actie komen soms precies was wat ik nodig had om de dag dragelijker te maken. Even een frisse neus halen, je hartslag omhoog en je lijf aanzetten.”

Samen met haar man vormt ze een team. “Onze basis samen is heel sterk en we kwamen er goed doorheen. Natuurlijk was het lastig voor hem, dubbel. Vooral mij zien struggelen vond hij lastig. Maar hij zei ook vaak dat hij zag hoe dapper en sterk ik was. Dat maakte de situatie voor hem draaglijker.”

Hoewel het een intense periode was, kijkt Sanne ook terug op een mooie tijd. “De situatie leerde me vertragen en verzachten. Ik had niet meer dat gejaagde leven waarin veel om werk draait, maar was veel met mijn dochters. Als ik met ze was, hadden ze mijn volledige aandacht.”

Ze voelde zich geliefd en gesteund. “Het is natuurlijk onzin dat zoiets je moet overkomen voordat je je zo geliefd kunt voelen, maar zoveel mensen hebben hun bewondering voor mij uitgesproken. Ik voelde me gesteund en gedragen. Van vijftig crossfitters met wie ik sportte, kreeg ik een donatie van 800 euro. Dat hadden ze met elkaar ingezameld voor mijn haarwerk.”

Na drie chemokuren voelde Sanne de tumor in haar borst slinken. “De eerste keer dacht ik: voel ik dit nou goed? Volgens mij wordt-ie echt kleiner. Op een gegeven moment vond ik die chemo’s bijna een uitje worden, hoe stom dat ook klinkt. Het was een stip op de horizon, er ontstond een bepaald ritme. Ik wist op welke dagen ik zwakker zou zijn en wanneer ik weer zou opkrabbelen. Daar stemde ik de indeling van mijn dagen op af.”

Beide borsten laten amputeren

Hoewel er maar één borst geamputeerd hoefde te worden, wilde Sanne beide borsten laten verwijderen. “Misschien omdat mijn autistische brein niet kan leven met een echte en een neppe borst, haha. Maar ik dacht ook: als we het doen, doen we het goed. Ik was bang om ook in mijn andere borst kanker te krijgen. Ik ben nog zo jong, ik wilde zo min mogelijk risico lopen.”

Op de dag van de borstamputatie kreeg Sanne ook meteen protheses. “Ik lag daar in mijn blauwe schort, stijf van de spanning. Ik voelde me zo kwetsbaar, met mijn korte kapsel, in dat grote ziekenhuisbed. Ik lag te rillen van de stress en hield mijn borsten vast. Straks zou ik wakker worden met nieuwe.”

De operatie voelde voor Sanne als het sluitstuk van een intense periode. “Daarna mocht ik weer opbouwen, aansterken en mijn lijf eindelijk tot rust laten komen. Naast alle emoties voelde ik ook veel dankbaarheid voor wat er allemaal mogelijk is. Ik heb zoveel bewondering voor de zorg die ik heb mogen ontvangen.”

Sanne is blij dat ze voor haar diagnose altijd goed voor haar lichaam heeft gezorgd. “Ik begreep mijn lijf. Als zoiets groots je overkomt en er zoveel onzeker is, hoef je het vertrouwen in jezelf niet te verliezen. Dat zou ik veel meer mensen gunnen. Je mag erop vertrouwen dat je mentaal veel meer kunt dragen dan je zelf vooraf denkt.”

Uit de overlevingsstand

Inmiddels is Sanne weer begonnen met werken, maar de periode na de behandelingen valt haar soms zwaar. “Tijdens de behandelingen stond ik in de overlevingsstand. Nu er ruimte is om te begrijpen en te voelen wat er is gebeurd, komen er nieuwe gevoelens bij kijken. Soms ben ik bang dat de kanker terugkomt. De gedachte dat ik, als de kanker terugkomt, misschien niet meer te genezen ben, is iets waarmee ik moet leren leven. Ik krijg daar gelukkig hulp bij. Ik hoop gewoon dat ik mijn kindjes mag zien opgroeien, dat zij het niet zonder hun moeder hoeven te doen.”

De filmpjes die Sanne een dag voor haar eerste chemokuur van zichzelf maakte, heeft ze bijna een jaar later nog altijd niet teruggekeken. “Vorige week heb ik de camera opgestart. Ik dacht: nu ga ik ze op mijn laptop zetten. Toen bleken beide batterijen leeg te zijn. Haha, dat was een teken.”

Binnenkort doet ze een nieuwe poging, op 19 december, precies een jaar nadat ze haar eerste chemo kreeg. “Langzaamaan krijgen dingen steeds meer een plekje.”