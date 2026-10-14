Sanne (43) leeft met een angststoornis en ADHD: ‘Mijn hoofd is een snelweg aan gedachten’

Jarenlang dacht ze dat de angst en soms heftige gedachten in haar hoofd betekenden dat er iets mis met haar was. Nu probeert ze als auteur, spreker en online maker juist te laten zien dat je met je racende hoofd, uitgestelde kloteklusjes en eclectische bende absoluut niet de enige bent.

Waarom rol je al met je ogen vóór iemand iets heeft gezegd?

Sanne werd vroeger gepest en merkt daar, ondanks haar jarenlange ervaring als spreker, soms nog steeds de gevolgen van. “Ik sta al twintig jaar voor groepen en kan nog steeds heel snel het idee hebben dat mensen mij niet moeten.” Wat haar helpt? Haar eigen gedrag rationeel uitpluizen. Waar anderen veel hebben aan de vraag waar ze iets in hun lichaam voelen, werkt haar hoofd anders. “Daar ben ik niet zo van, ook een beetje door mijn ADHD. Voor mij helpt het om te begrijpen: waarom heb ik bijvoorbeeld die enorme zelfdoeneritis?”

Het antwoord op die laatste vraag brengt haar terug naar haar vroege jeugd. Sannes jongere zusjes, een tweeling, werden veel te vroeg geboren en waren ernstig allergisch. Haar moeder raakte in die periode overspannen. “Ik werd vooral geprezen omdat ik op tweejarige leeftijd voor mijn moeder zorgde. Dat ik zo’n makkelijk kind was. En zo werd de vraag: hoe kan ik voor jou zorgen? iets waar ik altijd mee bezig bleef. Ik ben een gevoelig type, ik merk het snel als mensen niet goed in hun vel zitten. Dus daar is al heel vroeg een zaadje voor geplant.”

Zelf dingen oplossen en vooral niet te veel van een ander vragen, werd daarmee iets waar ze juist waardering voor kreeg. Inmiddels probeert ze zichzelf met een simpele omdraai-truc uit die kramp te krijgen. “Wat zou ik ervan vinden als een vriendin mij vraagt: wil je me even helpen met pakketjes inpakken? Dan zou ik echt niet boos worden of denken: die maakt misbruik van me. Het is heel simpel, maar het werkt wel heel goed.”

‘Ik dacht dat ik gek was’

Haar angststoornis begon zo’n twaalf jaar geleden, in een periode waarin Sanne zestig tot zeventig uur per week werkte en haar toenmalige huwelijk slecht ging. Ze kreeg paniekaanvallen, maar bikkelde door. Uiteindelijk besloot ze te scheiden. “Daardoor kreeg ik nieuwe ruimte in mijn leven en kon ik er beter mee omgaan.” Nadat mensen in haar omgeving plotseling overleden of ernstig ziek werden, begonnen haar gedachten steeds vaker over de dood van haar geliefden te gaan. Na de traumatische bevalling van haar oudste kind sloeg die angst door. “Toen vloog het uit de bocht met angstgedachten en kreeg ik ook de drang om dwangmatig te gaan controleren. Je hoort weleens van jonge ouders dat ze vaak checken of hun baby nog ademt. Nou, dat had ik ook, maar dan met iedereen in mijn omgeving. Het zijn nooit gedachten over mezelf, altijd over de mensen waar ik van hou.” Zelfs wanneer ze iemand net had gezien, kon haar hoofd ermee aan de haal gaan. “Dan zag ik kort daarna beelden van hoe ze eruit zouden zien dood. En ook vrij willekeurige manieren waarop ze dan doodgingen. Ik zag die beelden steeds voor me en ging dan ook heel dwangmatig controleren.”

Zelf had ze niet door hoe ver haar angst inmiddels ging. Vrouwen om haar heen vertelden haar dat zulke gedachten bij het moederschap hoorden. “Dus ik dacht: ik zal me wel aanstellen.” Tot haar kraamverzorgende een gesprek opving waarin een vriendin Sanne opnieuw vertelde dat het er gewoon bij hoorde. Toen de visite weg was, kwam ze erop terug. “Ze zei: de mate waarin jij dit nu hebt, dat hoort er niet bij. Vind je het goed als we samen de huisarts bellen? Ik krijg nu nog helemaal kippenvel als ik erover vertel.” De huisarts stond binnen een halfuur op de stoep. Sanne kreeg EMDR voor haar traumatische bevalling, maar haar angststoornis bleef.

‘Ik dacht: je bent echt niet goed’

Een angstaanval kan zich nog steeds op vrij willekeurige momenten aandienen. Als ze ziek of heel moe is bijvoorbeeld, of in wat ze zelf “het ongezelligste deel van mijn cyclus” noemt. Ze vergelijkt het met het moment waarop je op het punt staat een vliegtuig in te stappen en ineens denkt dat je je paspoort kwijt bent. “Je gaat om je heen kijken en in je zakken voelen, je krijgt het heel warm, je hart klopt in je keel en je krijgt een droge bek.” Inmiddels vermijdt ze geen dingen meer vanwege haar angst. Maar lang dacht ze dat vooral haar intrusieve gedachten betekenden dat ze gek was. “Ik had op school heel graag geleerd dat intrusieve gedachten normaal kunnen zijn. Dat je bijvoorbeeld kunt denken: ik rijd mijn auto de vangrail in, zonder dat je suïcidale gedachten hebt.”

Sanne heeft het bijvoorbeeld bij een schap vol glazen in IKEA of HEMA. “Dan denk ik: wat als ik die ineens met een roei eraf veeg en gewoon doorloop?” Toen ze haar volgers vroeg naar hun eigen intrusieve gedachten, kreeg ze de meest uiteenlopende antwoorden. Van mensen die eraan dachten hun dode kat uit de tuin op te graven tot de vraag wat er zou gebeuren als ze hun tieten zouden laten zien tijdens een vergadering. “Dat leer je niet op school: dat je zoiets kunt denken en er niets mee hoeft te doen. Dat je dan niet gek bent. Ik heb gewoon heel lang gedacht: je bent echt niet goed.”

Een snelweg in haar hoofd

Sanne weet al sinds haar twintigste dat ze ADHD heeft. “Ik was er voor de trend er was”, zegt ze lachend. Haar hoofd omschrijft ze als “de hele dag een snelweg aan gedachten”. En als haar angststoornis opspeelt, gaan de angstgedachten naar eigen zeggen “keer duizend”. Ze heeft een tijd Ritalin gebruikt, maar stopte vanwege bijwerkingen. Haar leven heeft ze inmiddels wel aangepast aan hoe haar hoofd werkt. Iemand helpt haar met haar mailbox en formulieren en ook haar facturen laat ze door iemand anders regelen. “Want daar maak ik echt een zooi van. Ik vond een factuur van een paar duizend euro van februari die ik was vergeten te sturen. Ik ben wat dat betreft echt een ramp.”

“Mijn leven is een sidequest van wat ik eigenlijk zou moeten doen.” Toen mensen haar vroegen of teksten als ‘De wereld is mooier omdat jij bestaat’ en ‘Zelf weten is jouw leven’ ook op een trui konden, stuurde ze een lokale sociale werkplaats een berichtje en lag vervolgens een nacht wakker terwijl het ene na het andere idee ontstond. Inmiddels heeft ze met Knaptoet Couture een hele collectie en herkennen mensen elkaar op straat aan hun truien. “Ja, het hangt weer van hysterie aan elkaar, zullen we maar zeggen.” Toen ze wat spullen overhield van welkomstpakketten voor haar trainingen, begon ze een webshop. Die vond ze vervolgens te karig en dus bedacht ze er weer allerlei producten bij. “Oh my god, deze vrouw…”

Sinds ze in wat ze zelf haar “queenager-tijdperk” noemt zit, oftewel de perimenopauze, merkt ze dat haar ADHD heftiger is. Het levert haar veel energie op, maar voelen waar haar grenzen liggen is ingewikkelder. Haar huisarts legde haar ooit uit dat bij sommige mensen de toerenteller een beetje kapot is. “En jij hebt ’m niet. Dus boem is ho. Ik weet gewoon niet wanneer ik te ver ga.” Soms ontdekt ze dat pas als ze die grens al lang voorbij is. “Dan moet ik een paar dagen opgesloten in een donkere kamer zitten omdat ik niets meer kan hebben. Omdat alle stoppen eruit zijn gedraaid. Dat is moeilijk. Vooral als je kinderen hebt en zoveel werkt en zoveel doet en ook nog allerlei vriendschappen onderhoudt.” Om er vervolgens droog aan toe te voegen: “Maar het lukt. We zijn moe, maar we zijn er.”

‘Niet minder druk, wel minder ongezellig’

Sinds anderhalf jaar gebruikt Sanne medicatie voor haar angststoornis. Haar hoofd is daardoor niet minder druk geworden, vertelt ze, “maar wel minder ongezellig”. Het besluit kwam onder meer doordat ze merkte dat ze haar klachten niet meer voldoende kon reguleren. “Ik heb ook twee kinderen om voor te zorgen en die zijn wandelende prikkelfabrieken. Ik dacht op een gegeven moment: dit kan gewoon niet.” Toen de medicatie eenmaal effect had, voelde ze naast opluchting ook verdriet. “Ik dacht: wat heb je lang met deze heftigheid rondgelopen voor saus.” Het legde ook een dubbele standaard bloot. Sanne moedigt anderen al jaren aan om hulp te vragen wanneer dat nodig is. “Anderen mogen medicatie gebruiken en hulp vragen, maar jij niet? Dat is gekkig.”

‘Als ik nu boe zeg, word je dan ook extra bang?’

De eerste keer dat Sanne tijdens een training over haar angststoornis vertelde, vond ze doodeng. Een man in de groep reageerde met: “Oh, als ik nu ‘boe’ zeg, word je dan ook extra bang?”

“Was natuurlijk weer een vent”, zegt Sanne. Maar juist zijn reactie zette iets bij haar aan. “Ik dacht: volgens mij moeten we hier even wat aandacht aan geven.” Ze besloot er online over te vertellen. “Juist omdat die man zo lullig en onhandig reageerde, dacht ik: hier hebben andere mensen dus ook mee te maken die veel minder stevig in hun schoenen staan. Zet je er heel even overheen, Van Arnhem. We gaan proberen voor een paar mensen in elk geval een verschil te maken.” De video kreeg enorm veel reacties. Mensen herkenden zich niet alleen in Sanne, maar vonden ook elkaar in de comments. “Voor mij voelde dat heel goed, omdat ik dan niet alleen ben met die gedachten.” De reacties vormden uiteindelijk de aanleiding voor haar boek Gedachten zijn klootzakken.

Je mag het ook gewoon even klote vinden

Wat Sanne zelf graag veel eerder had willen weten? Dat niet alles perfect hoeft en dat je het ook niet allemaal zelf hoeft op te lossen. “Je hoeft niet alles te kunnen. Het mag ook even klote zijn allemaal.” Dat geldt ook voor het moederschap. Met haar partner heeft Sanne twee kinderen van twee en zes. “Door social media en geschreven media krijg je soms het idee: als je dit doet, voel je je altijd gelukkig. Je moet altijd blij zijn met het moederschap. Al die bullshit, dat is gewoon niet waar. En dat had ik eerder willen weten.”

Zesduizend mensen met kloteklusjes

Sannes missie om mentale gezondheid wat minder eenzaam te maken, beperkt zich niet tot haar boeken en video’s. Zo begon ze de KloteKlusjesClub: gratis online bijeenkomsten waarin mensen tegelijkertijd inloggen om eindelijk dat ene taakje te doen waar ze zelf maar niet aan beginnen. “Je ziet dat je niet alleen bent en daardoor lukt het samen soms wel wat je zelf niet voor elkaar krijgt omdat je overweldigd bent, last hebt van taakverlamming of je minderwaardig voelt.”

Inmiddels krijgen zo’n zesduizend mensen wekelijks de link toegestuurd en zijn er twee à drie bijeenkomsten per week. Er is zelfs een KloteKlusjesClub-playlist. “Het is heel gezellig.” Het past bij wat Sanne met vrijwel alles wat ze maakt probeert te doen: mentale gezondheid bespreekbaar maken zonder dat het meteen loodzwaar wordt. Op Instagram gebruikt ze daarvoor vooral het dagelijks leven: de rommel, de klunzigheid, de dingen die niet gaan zoals ze zouden moeten gaan. “Ik krijg echt elke dag berichten van mensen die zeggen: door jouw video’s voel ik me normaler. Minder klunzig. Ik weet nu dat het normaal is als je huis er niet uitziet als de folder van Rivièra Maison. Dat is echt mijn doel.”

‘Je bent leuk omdat je bent wie je bent’

Veel van wat Sanne zelf leerde, komt samen in haar nieuwe boek Jemig, wat ben ik enig!. Daarin introduceert ze het begrip ‘zelfenigheid’: het idee dat je goed genoeg bent zoals je bent, óók als het je soms aan zelfvertrouwen ontbreekt. “Je bent leuk en levert een bijdrage omdat je bent wie je bent. Als het lukt om iets meer volgens die regel te leven, houd je energie over voor andere dingen.” Vanaf september 2027 kunnen bezoekers van haar theatershow Jemig, wat ben jij enig volgens Sanne ‘onbewust enig’ naar binnen gaan en ‘bewust enig’ weer naar buiten.

En wat ze de jongere Sanne, die dacht dat er iets mis met haar was, nu zou willen meegeven? “Je bent niet alleen. Je hoeft het niet alleen te doen. En dit gaat over, echt.”

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