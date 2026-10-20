Sara en Isabelle Lute werken voor hun ouders: ‘We willen niet alleen de dochters van de baas zijn’

Isabelle Lute was nog maar drie uur oud toen ze voor het eerst in het restaurant van haar ouders kwam. Haar vader Peter was zo trots op zijn pasgeboren dochter dat hij haar meteen aan het personeel wilde laten zien. Inmiddels is Isabelle 24 jaar en werkt ze al bijna vijf jaar fulltime in het familiebedrijf. Haar oudere zus Sara koos aanvankelijk een heel andere richting, maar ook zij kon de horeca uiteindelijk niet loslaten.

Dat ze allebei in het restaurant (Sara en Isabelle werken in het vernieuwde Lute Kruid '02) zouden belanden, stond overigens niet vast. Hun ouders moedigden hen juist aan om eerst hun eigen weg te vinden.

Opgroeien tussen de gasten en het personeel

Voor de zussen is het restaurant in Ouderkerk aan de Amstel veel meer dan alleen de werkplek van hun ouders. Ze groeiden ernaast op en brachten er een groot deel van hun jeugd door.

Isabelle: "Ik kan het me natuurlijk niet herinneren, maar het verhaal dat hier 24 jaar later nog steeds wordt verteld, is dat het restaurant net drie maanden open was toen mijn moeder van mij moest bevallen. Mijn vader was zo trots dat hij me binnen drie uur na mijn geboorte al meenam naar het restaurant. Mijn eerste levensuren heb ik hier dus al doorgebracht.”

Haar eerste echte herinnering aan het restaurant heeft alles met eten te maken. "Aan de zijkant van de keuken zat vroeger de patisserie. Daar werkte een vrouw bij wie ik altijd naar binnen kon sneaken. Ze liet me zien waar alle lekkere dingen lagen. Mijn vader moest haar zelfs waarschuwen: 'Pas op, Isabelle weet waar alles ligt!' Anders at ik natuurlijk alle kastjes leeg.”

Ook Sara herinnert zich vooral de bijzondere sfeer van het restaurant. "Als klein kind voelde het heel groot wanneer je daar binnenliep. Iedereen was bezig, het was druk en er gebeurde van alles. Het gaf een geweldig gevoel om daar, hoe klein ook, onderdeel van te zijn.”

Ondanks de drukte in het restaurant probeerden hun ouders ervoor te zorgen dat het gezin regelmatig samen kon eten. "Vroeger aten we iedere avond aan een grote houten tafel in de keuken, met van die hoge krukken waar we zelf nog niet op konden klimmen. Dan zaten we daar met het gezin, midden tussen het personeel en alle drukte. Dat was voor onze ouders heel belangrijk.”

‘Doe het vooral niet’

Hoewel de horeca voor Sara en Isabelle altijd dichtbij was, wilden Peter en Marieke hun dochters nooit het gevoel geven dat ze het familiebedrijf moesten overnemen.

Sara: "Onze ouders zeiden eigenlijk altijd: doe het vooral niet als je het zelf niet wilt. Ga eerst kijken wat er verder allemaal in de wereld is. Welke opleidingen er zijn en wat voor ander werk je kunt doen. Daardoor hebben we echt de vrijheid gekregen om zelf te beslissen welke kant we op wilden.”

De zussen kozen dan ook twee verschillende routes. Sara ging studeren en behaalde een master Business Analytics. Inmiddels werkt ze als data engineer, een baan die ze combineert met haar werkzaamheden in het restaurant.

"Ik heb in die technische wereld heel veel mooie dingen kunnen doen en me er echt in kunnen verdiepen. Maar ik kon het restaurant niet loslaten. Nu werk ik doordeweeks op kantoor en ben ik op vrijdag, zaterdag en soms ook doordeweeks 's avonds hier te vinden.”

Die combinatie bevalt haar goed. "Het zijn twee totaal verschillende werelden. In het restaurant begint en eindigt een service eigenlijk op dezelfde dag. Je bouwt een avond op voor je gasten en rondt die ook weer af. In mijn kantoorbaan lopen processen vaak veel langer door. Ik vind het juist heel leuk om die werelden samen te brengen en te kijken hoe we bijvoorbeeld met data het restaurant kunnen ondersteunen.”

Voor Isabelle was al eerder duidelijk dat haar toekomst in de horeca lag. "Ik hielp vanaf mijn veertiende of vijftiende al mee in de keuken. Dan stond ik naast papa bordjes op te maken. Later ben ik ook in de bediening gaan werken, omdat ik alles wilde proberen.”

Na de middelbare school begon ze aan een opleiding bij Tio, maar ondertussen veranderde er veel binnen het familiebedrijf. Ze kwam voor een keuze te staan: verder studeren en ergens anders ervaring opdoen, of fulltime in het restaurant gaan werken. "Toen merkte ik dat mijn hart echt in dit bedrijf lag. Ik wilde het van binnen en buiten leren kennen. Dus besloot ik fulltime te gaan werken. Dat doe ik nu bijna vijf jaar. Ik leer ontzettend veel van mijn collega's en natuurlijk van mijn ouders.”

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Isabelle en Sara Lute vroeger // Eigen beeld

Van dochters naar collega’s

Dat de zussen steeds meer verantwoordelijkheid krijgen, betekende ook dat de verhoudingen binnen het gezin veranderden. Peter en Marieke hadden het bedrijf immers al bijna twintig jaar samen gerund voordat hun dochters zich nadrukkelijker met de toekomst gingen bemoeien.

Sara vertelt: "Het is toch een beetje elkaar opnieuw leren kennen, maar dan in een zakelijke setting. Onze ouders moesten ons ook toelaten in hun wereld. Ze hadden dit al zo lang met z'n tweeën gedaan.”

Daarom ging de verandering geleidelijk. "We begonnen steeds vaker aan te geven dat we meer wilden doen. Tegelijkertijd wilden onze ouders zeker weten dat we dit echt zelf wilden. Ze hebben altijd gezegd dat we niets moesten.”

Inmiddels proberen de vier zoveel mogelijk als een team te werken. Al is voor het personeel nog altijd duidelijk wie uiteindelijk de leiding hebben. "Peter en Marieke zijn natuurlijk nog steeds de bazen", vertelt Isabelle. "Maar we worden bij steeds meer dingen betrokken en proberen ook zelf veel te regelen. We werken steeds meer toe naar een volgende fase. Dat gaat heel natuurlijk.” Daarbij is het voor de zussen belangrijk dat ze niet zomaar een leidinggevende positie krijgen omdat ze toevallig de dochters van de eigenaren zijn.

‘We willen dat respect verdienen’

Dat je opgroeit in een familiebedrijf, heeft voordelen. Dat erkennen Sara en Isabelle zonder moeite. Maar het brengt volgens hen ook verwachtingen met zich mee. ”De kans krijgen om hier te werken is voor ons ongetwijfeld makkelijker geweest", vertelt Sara. "Je groeit op in die wereld, je kent het bedrijf en je hebt al veel kennis opgedaan. Maar je moet ook je eigen naam opbouwen.”

Voor Isabelle speelde dat vooral toen ze op haar achttiende fulltime begon. "Mensen gingen er soms vanuit dat het allemaal vanzelfsprekend voor me zou zijn, omdat ik ermee ben opgegroeid. Maar ik moest het natuurlijk ook gewoon leren.” En dat terwijl ze, net als haar leeftijdsgenoten, ook graag wilde uitgaan en leuke dingen wilde doen. "Ik was net achttien. Dan wil je ook gewoon op stap. Maar tegelijkertijd voelde ik die verantwoordelijkheid. Ik wilde er zijn voor het bedrijf.”

Ze besloot daarom vooral te laten zien dat ze bereid was hard te werken. "Ik wilde dat mijn collega's zagen dat ik hier echt ben om te werken. Dat ik niet alleen een beetje rondhuppel omdat ik de dochter van de baas ben. Ik denk dat dat ervoor heeft gezorgd dat ik steeds meer respect kreeg.”

Dat respect is extra belangrijk omdat sommige medewerkers de zussen al kennen sinds ze klein waren. Er werken mensen die al zestien jaar bij het bedrijf betrokken zijn en zelfs een afwasser die er vrijwel vanaf de opening werkt. "Die mensen kennen ons nog als kleine meisjes", vertelt Isabelle. "Dat is ontzettend waardevol. Maar juist daarom willen we laten zien dat we het werk begrijpen en dat we onze plek verdienen.”

Van ruziënde zusjes naar een goed team

Samenwerken met je ouders is één ding, maar hoe is het om ook nog eens dagelijks met je zus te werken? "Nu gaat het goed", lacht Sara. "Maar vroeger hadden we echt veel ruzie. We waren van die typische zusjes die elkaar voortdurend in de haren vlogen.” Dat veranderde toen ze ouder werden en ieder hun eigen leven gingen leiden. Sara ging uit huis om te studeren en ook Isabelle werd zelfstandiger.

"Ik denk dat het heel goed voor ons is geweest dat we elkaar een tijdje minder zagen", vertelt Sara. "Je leert jezelf kennen als volwassene en daarna leer je elkaar eigenlijk opnieuw kennen. Dan is het niet meer je irritante kleine zusje, maar zie je ook haar sterke kanten en persoonlijkheid. Daar krijg je veel meer waardering voor.”

Die nieuwe verstandhouding helpt hen ook op de werkvloer. De zussen hebben verschillende interesses en kwaliteiten, waardoor ze elkaar goed kunnen aanvullen. "We hebben er echt gesprekken over gevoerd", vertelt Sara. "Waar liggen onze sterke punten? Waar zijn we minder goed in? En hoe kunnen we elkaar helpen?”

Daarbij kijken ze ook naar hun ouders. "Die zijn natuurlijk ook twee heel verschillende mensen. Ze vullen elkaar aan in hoe ze het bedrijf runnen en met elkaar omgaan. Wij proberen daar onze eigen versie van te vinden.”

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Peter Lute in restaurant Lute Kruid '02 // Jules Reijnders

Een nieuwe generatie, nieuwe ideeën

Hoewel de zussen veel leren van hun ouders, brengen ze zelf ook ideeën mee. Bijvoorbeeld over de manier waarop gasten tegenwoordig uit eten gaan. "Onze ouders hebben ontzettend veel kennis en ervaring, maar de tijden veranderen", vertelt Isabelle. "Mensen gaan anders uit eten en verwachten ook andere dingen. De sfeer en de service zijn minstens zo belangrijk als het eten.” Bij de vernieuwde invulling van het restaurant hebben ze daarom uitgebreid besproken wat ze zelf prettig vinden wanneer ze ergens gaan eten.

"Wat missen we als we uit eten gaan? Wat maakt een avond nou echt bijzonder? We wilden graag een huiselijke sfeer, met veel persoonlijke aandacht. Dat je merkt dat de bediening het samen doet en dat je je als gast op je gemak voelt.”

Ook op het gebied van communicatie en sociale media kunnen de zussen hun eigen ervaringen meenemen. "We kijken naar wat onze ouders door de jaren heen hebben geleerd, maar ook naar wat wij en onze vrienden belangrijk vinden. Zo hebben we samen aan het nieuwe concept gewerkt.”

Dat nieuwe hoofdstuk lijkt goed ontvangen te worden. Na de verbouwing en de heropening merken de zussen dat zowel nieuwe gasten als mensen die het restaurant al jarenlang kennen enthousiast reageren.

‘Als we hier over vijf jaar nog staan, is dat een droom die uitkomt’

Voorlopig dromen Sara en Isabelle niet van een eigen restaurant op een andere locatie. Hun ambities liggen vooral bij het verder ontwikkelen van het familiebedrijf. "Als we hier over vijf jaar staan, het restaurant goed loopt en onze ouders een stapje terug kunnen doen, dan zou dat voor mij echt een droom zijn die uitkomt", vertelt Sara.

Dat ze zo gehecht zijn aan deze plek, is niet zo vreemd. Het restaurant is verweven met hun jeugd en familiegeschiedenis. "Er zit hier zoveel karakter en zoveel hart in", zegt Sara. "Dit restaurant en het concept passen bij de locatie en bij waar wij nu in ons leven staan."

Isabelle sluit zich daarbij aan. "We hebben ook weleens gekeken of we misschien ergens anders naartoe zouden gaan. Maar dit pand zit gewoon in ons hart. Het hoort bij Ouderkerk. Voor mijn gevoel is het bijna een stukje cultureel erfgoed."

De afgelopen jaren hebben de zussen veel zien veranderen. Toch voelt de huidige richting voor hen als de juiste. "Het voelt nu gewoon heel goed", vertelt Isabelle. "We hebben een mooie basis en er valt nog zoveel te winnen. Het concept heeft ook tijd nodig om helemaal te worden wat het kan zijn.”

En als het aan de zussen ligt, blijven ze daar voorlopig met z'n vieren aan werken. Zoals Sara het samenvat: "Als we het hier samen met het team kunnen laten slagen, dan is dat voor ons al een droom die uitkomt."

Lute Kruid '02, De Oude Molen 5, Amstelveen - Website