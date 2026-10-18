Scientology Secrets: Zó bizar gaat het eraan toe in deze organisatie

Want hoe meer ik over de organisatie las, hoe vaker ik dacht: wacht even, dit kan toch niet écht waar zijn? Het vreemde is dat een deel van de meest bizarre verhalen niet eens afkomstig is van complotdenkers op Reddit of voormalige leden die met Scientology hebben gebroken. Sommige dingen vertelt Scientology namelijk gewoon zelf.

Dus laten we bij het begin beginnen. Wat gelooft Scientology eigenlijk, hoe werkt het systeem achter de kerk en waarom zijn er al decennialang zoveel controverses rond de organisatie?

Van sciencefiction naar Scientology

Scientology werd in de jaren vijftig opgericht door L. Ron Hubbard. En voordat Hubbard religieus leider werd, was hij sciencefictionschrijver -- een detail dat ik elke keer weer opmerkelijk blijf vinden. Hij had overigens hier bijzonder weinig succes mee. Centraal binnen Scientology staat het idee dat de mens in essentie een onsterfelijk spiritueel wezen is: een thetan. Volgens de leer worden mensen beperkt door ervaringen die in hun zogenoemde reactieve geest zijn opgeslagen. Scientology noemt zulke schadelijke mentale indrukken engrams.

En daar komt auditing om de hoek kijken -- hetgeen waar Scientology voornamelijk om draait.

Auditing

Auditing is een van de belangrijkste praktijken binnen Scientology. Tijdens zo'n sessie praat een Scientoloog met een auditor over persoonlijke gebeurtenissen en ervaringen. Daarbij wordt gebruikgemaakt van een zogenoemde E-meter, een apparaat waarbij iemand twee metalen cilinders vasthoudt. Scientology stelt dat de meter de auditor helpt spirituele problemen op te sporen.

Leden volgen gedurende hun ontwikkeling binnen Scientology verschillende vormen van auditing en trainingen. Aan veel van die diensten zijn kosten verbonden, en die zijn niet misselijk. Mocht je 'hogerop' willen komen bij Scientology, zal je dan ook diep in de buidel moeten tasten. Maar hé, dan word je wel onderzocht door mensen die hiervoor gestudeerd hebben en er veel verstand van hebben. Toch? Nope: De Volkskrant ging eerder al vier maanden undercover bij de Scientology Kerk in Amsterdam, waar kinderen de auditing verzorgden.

Het doel van dit alles? Uiteindelijk kun je binnen Scientology de status Clear bereiken.

Clear

Volgens Scientology betekent Clear zijn dat je niet langer wordt beheerst door je zogenoemde reactieve geest: het deel van je geest waarin volgens Hubbard pijnlijke ervaringen en engrams zijn opgeslagen. Een Clear (de status die je dan hebt verkregen) zou daardoor niet meer onbewust door die reactieve geest worden beïnvloed.

Maar als je eenmaal een Clear bent, ben je nog láng niet klaar. Al ben je tienduizenden euro's verder, dit is eigenlijk pas het begin. Want na Clear beginnen de hogere niveaus: de zogenoemde Operating Thetan- of OT-niveaus. En hier wordt het pas echt raar (en nog duurder), want de Scientologists op dit niveau houden er wel heel bijzondere overtuigingen op na. Maar ik ga te snel -- daar kom ik later op terug.

Een contract voor één miljard jaar

Eerst moeten we het nog even over de Sea Organization hebben. De Sea Org is de religieuze orde binnen Scientology en bestaat uit bijzonder toegewijde leden. Hoe toegewijd? Eén miljard jaar toegewijd. Sea Org-leden ondertekenen namelijk daadwerkelijk een verbintenis voor een miljard jaar. En nee: dat is niet een sterk verhaal van een boze ex-Scientologist. Scientology bevestigt het zelf.

Volgens de kerk is het document symbolisch. Omdat een mens volgens Scientology een onsterfelijk spiritueel wezen is, staat de miljard jaar symbool voor de eeuwige toewijding van Sea Org-leden aan de doelen en principes van Scientology.

Dus ja: als je bij de Sea Org gaat, zet je daadwerkelijk je handtekening onder een document waarop staat dat je je voor de komende miljard jaar verbindt. En dit is bij lange na niet eens het vreemdste wat je bij Scientology gaat tegenkomen.

Xenu

L. Ron Hubbard schreef namelijk ook over het wezen Xenu. Alleen dook Xenu niet op in een van zijn sciencefictionboeken, maar in materiaal voor een gevorderd niveau binnen Scientology. Het verhaal behoort tot Operating Thetan III, kortweg OT III. De inhoud van dit niveau was oorspronkelijk niet bedoeld voor Scientologen die dit stadium nog niet hadden bereikt. Maar het geloven in een niet-bestaand wezen als Xenu bleek moeilijk geheim te houden, en dus is dit al jaren bekend -- al praten Scientology-leden er niet over met mensen buiten de organisatie.

Volgens teksten van Hubbard was Xenu zo'n 75 miljoen jaar geleden de leider van een galactische beschaving. Hij zou enorme aantallen wezens naar de aarde – die volgens Hubbard destijds 'Teegeeack' heette – hebben gebracht. Daar zouden ze rond vulkanen zijn verzameld, waarna waterstofbommen tot ontploffing werden gebracht.

Maar daarmee waren die wezens volgens de leer niet verdwenen. Hun spirituele essenties (thetans) zouden uiteindelijk aan andere mensen zijn blijven hangen. Binnen de hogere niveaus van Scientology speelt het losmaken van deze zogenoemde body thetans een rol.

En ja: dit verhaal komt dus écht uit materiaal dat Hubbard voor Scientology schreef. Niet uit zijn sciencefictionboeken, al zou je dat wel verwachten bij een verhaal als dit. Het doet je misschien tot denken zetten; zit er meer van Hubbards passie voor science fiction in het werk dat hij schreef voor Scientology? Het antwoord is: ja. Héél veel. En dan kun je je misschien gaan voorstellen hoe gevaarlijk het is dat mensen dit écht geloven.

Scientology versus psychiatrie

Een ander opvallend onderdeel van Scientology is de strijd die de organisatie al decennialang voert tegen de psychiatrie. Scientology stelt zelf dat mensen niet zouden moeten worden gestigmatiseerd met psychiatrische ‘etiketten’ en verzet zich tegen veel reguliere psychiatrische behandelingen en medicatie. In plaats daarvan speelt binnen Scientology auditing een belangrijke rol bij het aanpakken van problemen die volgens de leer voortkomen uit de zogenoemde reactieve geest.

Hoe ver die afkeer van de psychiatrie gaat, werd in 2005 pijnlijk duidelijk door een publieke ruzie tussen Tom Cruise en Brooke Shields. Shields had openlijk verteld dat ze na de geboorte van haar dochter leed aan een postnatale depressie en dat therapie en het antidepressivum Paxil haar hadden geholpen.

Cruise, een van de bekendste Scientologen ter wereld, bekritiseerde haar vervolgens publiekelijk vanwege het gebruik van antidepressiva. In een inmiddels berucht interview met Today noemde hij psychiatrie een ‘pseudowetenschap’, trok hij het idee van een chemische disbalans in twijfel en stelde hij dat psychiatrische medicatie het probleem slechts maskeert. Shields liet het daar niet bij zitten. In een opiniestuk in The New York Times noemde ze zijn uitspraken schadelijk voor moeders die met een postnatale depressie kampen en benadrukte ze juist hoeveel baat zij bij haar behandeling had gehad.

De American Psychiatric Association mengde zich vervolgens eveneens in de discussie en waarschuwde dat Cruises uitspraken mensen met psychische problemen ervan konden weerhouden de behandeling te zoeken die ze nodig hebben.

Cruise bood Shields een jaar later persoonlijk zijn excuses aan voor de manier waarop hij haar bij de discussie had betrokken. Zijn kritiek op de psychiatrie stond echter niet op zichzelf: de afwijzende houding tegenover de psychiatrie is diep verweven met de leer en geschiedenis van Scientology.

Scientology en homoseksualiteit

En dan is er nog een ander onderwerp, waarmee Scientology laat zien eigenlijk vrij weinig te snappen van wat dan ook: homoseksualiteit.

In Dianetics, het boek waarmee L. Ron Hubbard in 1950 de basis legde voor wat later Scientology zou worden (en volgens velen eigenlijk voornamelijk een verkapt sciencefictionboek is), schaarde hij homoseksualiteit en lesbianisme onder wat hij ‘seksuele perversie’ noemde. Hubbard beschreef iemand met zo'n ‘perversie’ bovendien als lichamelijk ziek en afwijkend van wat hij als normaal beschouwde.

Voor de duidelijkheid: dit zijn geen uitspraken van een willekeurig Scientology-lid uit de jaren vijftig. Ze komen rechtstreeks uit het werk van de oprichter van Scientology -- werk waarop het grootste deel van de leer nog altijd is gebaseerd.

Controverses

Het is moeilijk voor te stellen, maar bovenstaande kwesties zijn niet eens de voornaamste reden dat Scientology zo omstreden is.

Voormalige leden hebben de organisatie door de jaren heen beschuldigd van onder meer intimidatie, surveillance, het onder druk zetten van leden en het verbreken van contacten tussen Scientologen en mensen die als vijandig tegenover de kerk worden beschouwd.

Ook David Miscavige is door voormalige hooggeplaatste leden beschuldigd van verbaal en fysiek geweld. Scientology en Miscavige hebben dergelijke beschuldigingen herhaaldelijk tegengesproken en voormalige leden die ermee naar buiten traden onder meer als onbetrouwbaar neergezet. Ook is de organisatie al meerdere keren voor de rechter gesleept, en loopt er as we speak een enorme zaak in de Verenigde Staten.

Mensenhandel en dwangarbeid

Drie voormalige Scientology-leden (Valeska Paris, Gawain Baxter en Laura Baxter) spanden in 2022 in Florida een federale rechtszaak aan tegen David Miscavige en verschillende Scientology-organisaties. Zij beschuldigen de organisatie onder meer van mensenhandel en dwangarbeid.

De drie stellen dat ze al op jonge leeftijd binnen Scientology terechtkwamen, van hun ouders werden gescheiden en moesten werken binnen de zogenoemde Cadet Org en later de Sea Org. Volgens hun aanklacht werden ze geïsoleerd, kregen ze nauwelijks regulier onderwijs en moesten ze onder zware omstandigheden werken.

Later zouden ze onder meer naar Scientology's cruiseschip Freewinds zijn gestuurd. Daar zouden paspoorten zijn ingenomen en stellen ze te zijn blootgesteld aan fysieke, emotionele en seksuele mishandeling. De eisers beweren bovendien dat Scientology hen financieel en psychologisch afhankelijk maakte, waardoor vertrekken volgens hen vrijwel onmogelijk werd.

De rechtszaak liep vervolgens tegen een opmerkelijk juridisch probleem aan: de drie voormalige leden hadden tijdens hun tijd bij Scientology overeenkomsten ondertekend waarin stond dat conflicten via een interne religieuze arbitrageprocedure moesten worden afgehandeld. Een federale rechter bepaalde daarom in 2023 dat hun rechtszaak voorlopig moest worden stilgelegd.

In 2026 vroegen de voormalige leden de rechter om die pauze op te heffen. Zij stellen dat de daaropvolgende Scientology-arbitrage geen eerlijke en onafhankelijke procedure was. De zaak is daarmee nog altijd niet definitief afgedaan.

Hi Karen!

En dan nog één fun fact om mee af te sluiten -- anders blijft het ook alleen maar zo grimmig. Binnen online communities van voormalige Scientology-leden bestaat al jaren de grap om kritische berichten over de organisatie af te sluiten met 'Hi Karen!', vanuit het idee dat Scientology-medewerkers online zouden meelezen.

Of er daadwerkelijk één Karen achter een laptop zit die dit artikel nu woord voor woord aan het doorspitten is? Daar heb ik geen betrouwbaar bewijs voor kunnen vinden.

Maar voor het geval dat...

Hi Karen!

Dit artikel is onderdeel van een serie over Scientology. Want hoe meer ik over deze mysterieuze organisatie las, hoe meer vragen ik kreeg. Daarom duik ik de komende tijd in de wereld van Scientology en ging ik uiteindelijk zelfs zelf op bezoek bij de Scientology Kerk in Amsterdam. Geloof me: dit verhaal is nog lang niet afgelopen.