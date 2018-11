Elke donderdag geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA-forum. Deze week: seksblunders van jezelf of anderen.

Van emotionele bekentenissen tot ouders die je betrappen: geniet van de tien grootste seksblunders van onze VIVA-forummers.

Vinsent: ‘Een vrouw moedigde me aan tijdens de seks: OEH, AH, SPUIT ME VOL. Vlak na de seks zei ze: ‘Dat was eigenlijk niet zo slim, ik slik geen pil en zit in mijn vruchtbare periode.’’

Chanoek: ‘Mijn scharrel was lijkschouwer. Hij heeft na de seks wel eens gezegd dat hij naar zijn werk moest en dat hij weer aan andere naakte mensen ging zitten.’

Rednas1974: ‘Ik ben wel eens per ongeluk in mijn blote kont de slaapkamer van de slapende moeder van mijn toenmalige vriendin ingelopen na een nachtelijk bezoekje aan het toilet.’

RikM: ‘Op een middag kwam er een sportieve jongeman uit het slaapkamerraam van de buurvrouw een geklommen die zich vervolgens over diverse schuttingen haastig uit de voeten maakte. Bleek dat ze één van de werklui die bij ons in de straat bezig waren naar binnen had gelokt, alleen kwam haar echtgenoot wat eerder thuis dan verwacht.’

Diddie_Boho: ‘Ik heb tijdens seks wel eens boodschappenlijstjes in mijn hoofd gemaakt.’

Zijdus: ‘Ik heb wel eens een mop getapt tijdens de daad, over Adam en Eva.’

Anoniem180520171017: ‘Een date zei vlak voor de daad dat hij ‘nooit’ zo snel met iemand het bed in dook. Toen heb ik gezegd: ‘Wat ben jij slecht zeg’, doelende op het breken van zijn eigen regels. Pas toen hij zei: ‘Is het zo erg?’, had ik door hoe het overkwam.’

Moonchild82: ‘Samen met vriendlief was ik druk bezig. Hij liet me niet alleen alle kanten het bed zien, maar ook de onderkant. We zijn zo naast het bed beland en kwamen niet meer bij van het lachen.’

Oldstyler90: ‘Ik verbleef met mijn vriend in een vakantiehuisje waar het bed nogal piepte en kraakte. We waren zo lekker bezig dat we dachten dat het hele park mee kon genieten. De volgende dag trof ik de buurman en hij vroeg of wij die avond ook muizen hadden gehoord, want ze waren er wel volgens hem.’