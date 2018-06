Soms maakt het niet uit hoeveel kaarsen je laat branden en welke romantische muziek je op zet, de zin in sex wordt er niet beter op. Je wil wel, maar het lukt niet. En dat is oké. Duurt je sex black-out echter weken of maanden? Dan kunnen onderstaande libido-crushers de reden zijn.

1. Je bent te veel afgeleid

Yes! Jij en je lief hebben eindelijk de tijd voor een goede vrijpartij. Maar in plaats daarvan, vind je jezelf op je telefoon, scrollend door je news feed. Maar hey, je huwelijksgelofte zei niet “in voor- en tegenspoed, op Facebook en Instagram.” Dus hoezo zouden de status updates van anderen belangrijker zijn dan de status van je man?

2. Je huis is een puinhoop

Wie had ooit gedacht dat alles opgeruimd en netjes moet zijn om down and dirty te gaan? Maar, een opgeruimd huis staat voor een opgeruimd hoofd. En een opgeruimd hoofd staat open voor harmonie en ontspanning en draagt bij aan een hoger libido.

3. Je bent recentelijk wat kilo’s aangekomen

Wanneer je je bewust bent van je gewicht, kan dit tussen je oren gaan zitten en je libido verlagen. Probeer je zorgen om de extra kilo’s uit te zetten door jezelf te benaderen met dezelfde compassie als dat je bij je beste vriendin zou doen. Besef dat wat jou speciaal maakt voor je partner niet het getal op de weegschaal is.

4. Je sport niet voldoende

Wanneer je jezelf traag, lui en out of shape voelt, is het laatste wat je wilt je kleren uit trekken. Sporten stimuleert het feel good endorfine, dat het verlangen naar sex weer verhoogt. De Universiteit van Austin heeft onderzoek gedaan met twee groepen mensen. De ene groep sportte iedere dag 20 minuten en de andere groep zat dezelfde tijd achter de computer. Na de 20 minuten lieten ze beide groepen een sex scène zien waarbij de sportende groep vele malen meer opgewonden bleek dan de niet-sportende groep.

5. Je hebt te veel stress

Je wordt al snel geleefd door de dagelijkse routine, want stress is nu eenmaal een onvermijdelijk onderdeel van het leven. Zodra je stress de baas laat zijn, heeft dit ook invloed op je sexleven. Juist met sex wil je kwetsbaarheid, vrijheid en ontspanning ervaren. Daarom is het aan te raden om je hoofd leeg te maken door meditatie of bijvoorbeeld yoga.

6. Je verwachtingen zijn te hoog

Een zwoele, zwetende spontane vrijpartij op de keukentafel waarbij je kleren van je lijf worden getrokken? Yes, dat gebeurt vooral in films. Vergelijk je sexleven daarom niet te veel met ‘Fifty shades of grey’, maar focus op het onverwachte samen met je partner.

7. Je bent te comfortabel

Het kan zo leuk zijn: alles met elkaar delen en heerlijk naar de wc gaan terwijl hij staat te douchen. Scheetje hier, scheetje daar en de schaamte voorbij. Dat is liefde, toch? Pas hierbij wel op dat je je levende, ademende, aantrekkelijke partner niet voor lief neemt. Met andere woorden: wees lekker comfortable, maar laat het niet je libido in de weg staan.

8. Er zijn spanningen tussen jullie

Ook al doet hij nóóit de afwas of de was, laat deze huishoudelijke strubbelingen niet jullie sex in de weg staan. Communicatie is de sleutel tot succes én tot betere sex. Spreek je ergernissen uit en maak oprechte excuses en je zult vanzelf meer zin krijgen in sex.

9. Je zit niet lekker in je vel

Het kan soms zomaar gebeuren dat je niet zo lekker in je vel zit: je werk slurpt alle energie, de winterdepressie slaat toe of het wil gewoon even niet zo lukken. Geen wonder dat je dan ook niet staat te springen om sex. Probeer een andere weg in te slaan met je lifestyle of carrière en je zult zien dat je weer floreert in bed.

10. Kinderen

Hoe ironisch: je prachtige kinderen zijn het resultaat van sex, maar kunnen ook zomaar het einde van je sexleven betekenen. Vergeet niet dat je naast moeder óók aanbidster en een vrouw met behoeftes bent.

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale lente-aanbieding: 10 nummers voor slechts €10.

Bron: PureWow | beeld: iStock