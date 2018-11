Elke week geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA-forum. Deze week: Waarom zijn jullie relatie gestrand?

Deze tien VIVA-forummers vertellen openhartig waarom zij braken met hun ex-partner.

Mar-ianne: ‘ Ik heb het uitgemaakt met mijn ex omdat het eerst allemaal koek en ei was, maar hij later in de relatie heel controlerend werd en ik geen eigen mening meer kon hebben. Als het aan hem lag mocht ik geen mooie kleding aan, geen make-up op en niet met vriendinnen afspreken. En vooral geen mening geven. Dan ging hij er standaard van uit dat iemand mij iets aangepraat had.’

Janena: ‘ Mijn ex bleek er een soort dubbelleven op na te houden. Hij had een andere relatie in het buitenland. We gaan nog goed met elkaar om vanwege de kinderen.’

Theamuts: ‘Mijn ex hield niet genoeg van mij om mij zowel geestelijk als lichamelijk trouw te kunnen blijven.’

Orangetree: ‘Mijn huidige duurt al 25 jaar. Die daarvoor ben ik weggegaan (alcoholist en losse handjes) die daarvoor stond ik op het punt om mee te trouwen tot ik er de week voor de bruiloft achter kwam dat hij het met mij beste vriendin deed.’

Goldmember: ‘Ik wilde te graag en kreeg te maken met een zeer jaloerse en dominante man. Dat uitte zich pas na een maand of 8, heel geleidelijk. Net op het punt dat ik stapelgek op hem was. Heb het met heel veel moeite uitgemaakt. Was totaal mezelf niet meer.’

Rouge_: ’Mijn ex heeft bindingsangst en na een half jaar maakte hij het uit het niets uit. Een maand daarna had hij al een ander wat hem er niet van weerhield om mij steeds te bellen. Na een jaar ging dat ook over en besloten we nog is te proberen maar na een jaar weer uit dat ging nog 3 jaar zo door en toen was ik het zat. Ik heb het uitgemaakt en ben verder gegaan. In het begin bleef hij me stalken en nu is het eindelijk rustig.’

Perzikboom6: ‘Hij was schizofreen, gebruikte drugs en wilde zich hier niet tegen laten behandelen (hij stond midden in de nacht zijn harde schijf te koken met magneten in een pan want “ze” zaten achter hem aan).’

-Jolijn-: ‘Hij deed alsof hij getrouwd was met 7 vrouwen. En als hij dan iets op mij had aan te merken, sprak hij daar avondenlang met die 6 andere vrouwen over, en als hij dan eindelijk bij mij kwam met zijn grieven en ik reageerde daar dan op, dan was het “ja maar x en y en z vinden het ook.” Het werd me een beetje te ingewikkeld allemaal.’

Feniks02: ‘Ik was te dominant, had onrealistische verwachtingen van hem en het huwelijk. Ik was vaak en luid kritisch over dingen die hij niet deed, wel deed of niet deed op de manier waarop het ik het wilde. Ik had onvoldoende zicht op mijn eigen tekortkomingen, sterker nog, die projecteerde ik vervolgens op hem. Ik had veel te weinig oog voor wat hij deed en wie hij was.’

Apatura: ‘Mijn ex partner heeft mijn zelfbeeld verlaagd, praatte me aan dat ik een slechte moeder was en mentaal instabiel was. Hij vond me lichamelijk niet meer aantrekkelijk (zijn woorden 9mnd na de bevalling en ik onder het gewicht van voor de zwangerschap) en hij leeft vooral uit angst en achterdocht. Vriendinnen maken online was onzin en er tijd in steken om af te spreken was not done en geldverspilling. Bij mn ouders logeren kon niet want het is daar vies en dan kreeg hij last van zijn allergie. Maar hij rookte wel. En ik was minder waard, want ik heb nooit een vast contract gehad.’