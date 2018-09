Elke donderdag geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA-forum. Deze week: wel of niet de vriendin van je onenightstand op de hoogte stellen?

Een onenightstand kan heel leuk zijn: geen awkward gesprek achteraf, geen verplichte dates. Alleen maar genieten voor een avond. Maar wat doe je als je erachter komt dat jouw fling een vriendin heeft? Vertel je het hem of haar, of toch niet?

We zetten een aantal reacties van de VIVA-forummers over dit topic op een rij.

Himalaya: ‘Niet doen. Ze gelooft je toch waarschijnlijk niet, want hij zal het ontkennen.’

YouWish: ‘Ik zou het wel zeggen, wat zij er mee doet moet ze zelf weten. Dat is hier op VIVA echt een no-go maar ik neem aan dat de meeste dames hier het ook zouden willen weten als hun vriend achter hun rug om met Jan en alleman het bed in duikt en doet alsof hij single is.’

Rooss4.0: ‘Ik zou het helemaal niet willen weten in haar plaats. Echt, waar bemoei je je mee.’

*Labalade*: ‘ Ik heb dit meegemaakt. En ik weet niet wat ik erger vond: bedrogen worden of het feit dat ik langere tijd in gevaar ben gebracht door iemand die onveilig rondneukte, wat diverse mensen wisten en die mijn veiligheid minder belangrijk vonden dan zijn privacy.’

Parbluemondieu: ‘Ik zou het doen in de hoop dat een andere vrouw me die wederdienst ook zou bewijzen indien ooit van toepassing.’

Tiana_76: ‘Doorgaan met je leven en aan deze loser geen aandacht meer besteden.’

Dropdrop: ‘Hij heeft tegen je gelogen en daardoor jou iets laten doen wat tegen jouw principes is: seksen met een bezette man. Vertellen dus.’

Envelop: ‘Was de seks onveilig? Dan wel op de hoogte brengen. Anders neig ik ook naar vertellen, zou het zelf ook willen weten.’

Lady_Day: ‘Vriendin niet op de hoogte stellen, gozer blokkeren en stoppen met stalken.’

Babette2017: ‘In dit geval zou ik het wel vertellen. Hij heeft tegen jou gelogen dat hij vrijgezel zou zijn en vervolgens belt hij je dat je zijn vrienden niet moet ‘lastig’ vallen? Domme tactiek van die jongen, aan mij zou je dan een slechte hebben.’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.