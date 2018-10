Nien32: ‘Jij bent vrijgezel, hij is vrijgezel. Jij wilt hem, hij wil jou. Denk er niet teveel bij na en geniet van het moment is mijn advies.’

Sannah78: ‘Kijk niet te veel naar leeftijd. Jullie zijn beiden volwassen. Kijk wel even of jullie op dezelfde lijn zitten. Als dit niet zo is: gewoon genieten van het moment!’

Bruinhondje: ‘Het is niet verboden om je verstand soms even uit te zetten en alleen af te gaan op je gevoel. Zoveel verschillen jullie niet in leeftijd en voor zover ik het begrijp is ook geen sprake van een gezagsrelatie. Kortom, ga je gang.’