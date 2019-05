10x jullie advies om je libido op te krikken

Elke donderdag geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA-forum. Deze week: Hoe zorg ik ervoor dat mijn libido weer op peil geraakt?

Dat je na een lange dag werken het liefst op de bank ploft en de hele avond voor de buis hangt, is niet onbegrijpelijk. Maar wat als je zin in seks ook de rest van de week of maand ver te zoeken is?

Dat haar libido sinds enkele jaren onder nul gezakt is, vindt VIVA-forummer A. best erg. Ze mist de intimiteit die ze had met haar partner en zou willen dat ze zelf weer meer zin had in seks. Daarom vraagt ze haar mede-forummers om hulp.

Helena_z : ‘Fake it ‘till you make it. Beginnen aan seks kan soms de zin weer opwekken. Dat hoeft trouwens niet enkel te gaan om de daad, een beetje meer tijd maken voor intimiteit; knuffels, kussen, een massage of een lief smsje helpen vaak al een eind. Stress is een dooddoener voor iemands seksdrive, dus misschien de mogelijkheid aftasten om er eens met tweeën tussenuit te knijpen? Ergens een avondje, een dag, misschien zelfs een weekend kan al voldoende zijn. Als de intimiteit tussen jou en je partner echt belangrijk is voor beiden, dan is dit iets waar aan gewerkt zal moeten worden. Probeer ergens jouw relatie prioritair te maken.’

ouwewijsneus : 'Hoe vaker je je ertoe zet, hoe normaler het weer gaat worden. Daag je partner uit, verleid hem, zeg dat je de intimiteit mist, plan het desnoods. Dan heb je iets om naar uit te kijken en weet je op voorhand al dat jullie intiem willen zijn.'

Sammy0 : 'Je anticonceptie aanpassen kan ook helpen! De pil had veel invloed op mijn libido, op een positieve manier. Praat er eens over met je dokter.'

La-Gamine : 'Als er geen relatieproblemen zijn en je vindt hem nog steeds leuk en aantrekkelijk, dan denk ik dat je het 'gewoon' moet gaan doen. Je krijgt echt vanzelf zin, wachten op zin heeft niet zoveel effect, dat heb je zelf ook al gemerkt. Ik vind echt dat je dit verplicht bent ten opzichte van je relatie. Je brengt je relatie schade toe door geen seks te hebben als er verder in de relatie niets fout zit.'

AskWendy : 'Misschien jezelf een make-over geven? Een ander kleurtje of ander kapsel kan veel voor je zelfvertrouwen doen en als jij je aantrekkelijk voelt, heb je automatisch meer zin.'

Retrostar : 'Wat is er verandert in je leven dat je je nu geen zin meer hebt? Heb je net een nieuwe baan? Dat kan verklaren waarom je misschien ineens vermoeider bent. Sport je? Soms kan het helpen je conditie te verbeteren en jezelf ook weer sexy te voelen.'

Hannie85 : 'Bij mij was het net hetzelfde, zeker nadat we kinderen hadden gekregen zakte m'n libido naar beneden. De dokter vertelde me dat het inderdaad door m'n anticonceptie kon komen. Nu is de pil de deur uit en het libido weer terug.'

lilalinda : 'Duik na het eten samen de slaap- of badkamer in. Of doe het zodra je 's morgens wakker wordt.'

Haasjehop : 'Wil je er zélf echt verandering in zien of is het je partner die het een probleem begint te vinden? Je moet er zeker van zijn dat dit iets is dat je ook echt zelf wil, anders zal er niks helpen! Probeer eens terug je best te doen voor elkaar, kleed je allebei flink op en ga uit eten. Toon elkaar dat je nog steeds indruk wil maken, na al die jaren samen.'

Tessaa: 'Als je écht te moe bent 's avonds, doe het dan in de ochtend. Deel de douche bijvoorbeeld. Je gaat gegarandeerd met meer energie naar het werk!'

