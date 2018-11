10x jullie mening over klikken wanneer je weet dat iemand vreemdgaat

Elke week geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA-forum. Deze week: Knowing a cheater. What to do?

De volgende tien VIVA-forummers helpen O. een handje door advies te geven over de situatie.

Julius: ‘ Als jij niet degene bent met wie hij vreemdgaat, moet je gewoon netjes je mond houden tegen z’n aanstaande.’

Tu1nhek: ‘Persoonlijk, hoe pijnlijk ook, zou ik het echt willen weten als mijn partner al jaren vreemdgaat en ik op het punt sta mijn leven zo (financiëel en juridisch) met hem te verbinden. En als ik het niet hoef te weten omdat ik er afspraken met hem over heb of omdat het me niet boeit, dan boeit het ook niet dat ik het wel weet.’

April2018april: ‘Ik zeg: yes, zeggen maar ik had dat zelf al jaren geleden gedaan. Nu ze gaan trouwen zou helemaal niks mij meer kunnen tegen houden. Trouwt ze daarna alsnog, is het haar eigen probleem maar als ik iets weet wat iemands leven kan verpesten dan zou ik mijn mond niet kunnen houden.’

Pandax: ‘Ik heb het wel eens verteld, maar dat werd me niet in dank afgenomen. En toch. Ik zou haar niet willens en wetens in een potentieel desastreuse situatie willen storten. Ik denk dat ik een koffieafspraak met haar zou maken, buiten de deur, ergens groot en relatief anoniem, en haar daar de situatie voorleggen.’

Uiltje66: ‘Ik zou het dus écht wel willen weten als mijn verloofde al jaren vreemd gaat, al is het van iemand die ik niet zo goed ken.’

Schaapwolf: ‘When the time is ripe. The monkey koms out of the sleeve. Honestly duurt the longest. Steek your nose not in andermans business.’

Ikigai: ‘Ja hoor, ik zeg dat soort dingen gerust. Ik heb geen zin om in een soort complot te zitten. Ik vind ook dat iedereen een kans verdient om met een leuke man in een fijne relatie te zitten, of ik je nou ken of niet.’

Rosabella1: ‘Ooit stond ik aan de kant van de bedrogene en iedereen om me heen wist het behalve ik. Toch heb ik het niemand ooit kwalijk genomen dat ze niets gezegd hebben. Eerlijk gezegd zou ik ze op dat moment toch niet geloofd hebben.’

Fluttershy: ‘Ik heb de schurft aan vreemdgaan dus ik zou het zeggen en alsjeblieft, verwittig mij andersom ook. Zo’n vreselijk gevoel dat iedereen het wist behalve jij!’