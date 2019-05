10x jullie tips voor het oppakken van je seksleven na de bevalling

Elke week geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA-forum. Deze week: Hoe pak je je seksleven weer op na de bevalling?

Een kind eruit persen is niet niks, zeker niet voor de vrouwelijke onderkant. Hoe zorg je ervoor dat je weer van seks kunt genieten na de bevalling?

VIVA-forummer ‘Cookieholic’ is acht weken geleden bevallen van een kindje en ‘het’ is nog niet gelukt. Ze merkt dat ze het spannend vindt en dan blokkeert. Ondanks dat haar man heel lief en geduldig is, wil het nog niet lukken te genieten. Ze vraagt haar mede-forummers om advies:

Sjulia : ‘Kan me dus zo goed voorstellen dat het eng kan zijn. Weet dat mijn schoonzus (ernstig uitgescheurd) een jaar geen seks aandurfde. Ze hebben het opgebouwd, stapje voor stapje. Komt vast goed. Heeft tijd nodig. En goede ervaringen.’

Vanzee : 'Rustig aan oppakken. Misschien eerst meer vrijen zonder penetratie en als je ineens ontzettende zin daarin krijgt, kan het altijd nog! Fijn dat je na acht weken wel alweer zin hebt in intimiteit, dan komt het vast goed!'

Florence13 : 'Ik ben nu een half jaar verder en begin het nu pas weer echt te durven. En inderdaad, gewoon in het begin geen penetratie. Het is een beetje like a virgin.'

Devil_Choir_x: 'Niet teveel druk op zetten, komt vanzelf wel goed. Een bevalling is niet niks ook he… Beetje bij beetje wat verder proberen gaan als je je daar goed bij voelt en zeker niks forceren. Trek het je niet aan als het wat langer duurt, niet iedereen heeft opnieuw seks na zes weken ofzo.'

Envelop : 'Wij zijn eerst gestart met orale sex en na een week of 12/14 ging de penetratie goed. Rond de 8/10 weken ook eens geprobeerd maar ik was veel te droog en het was pijnlijk. De keer erna flink glijmiddel gebruikt. Na de eerste bevalling heeft het volgens mij wat langer geduurd maar ik weet het niet meer precies, eerst ook een periode alleen orale sex gehad. Het maakt niet uit wanneer je er klaar voor bent, het is spannend de eerste keer en zoals bij iedereen de bevalling totaal verschillend gaat is ook de eerste keer sex heel verschillend. Het komt vanzelf een keer.'

Chantilly_2: ' Hier durfde ik na een week of tien het weer aan, maar uiteindelijk ben ik toch bij de bekkenbodemfysio beland. Wat mij betreft echt een aanrader. Ik bleef het wat eng vinden, had wat last van mijn litteken en kon daardoor slecht ontspannen. Na een paar sessies bij haar + het gebruik van glijmiddel, ging het allemaal weer prima en kon ik er weer van genieten. Geef het tijd, het is niet niks, bevallen en herstellen.'

Because : 'Glijmiddel was hier het toverwoord. Dat kan je ook bij jezelf aanbrengen en alvast een beetje voorwerk bij jezelf doen. Klinkt stom, maar hier werkte het. Succes en geen druk erop leggen.'

Moondancer : 'Hier in eerste instantie na een week of zes weer. Maar al snel kreeg ik last van mijn litteken en werd seks pijnlijk. Toen kwam het op een laag pitje te staan. Pas toen zoon 1,5 was kon ik weer van seks genieten zonder ongemak. Overigens was mijn libido het eerste jaar sowieso al niet om naar huis te schrijven ivm slaapgebrek, vol hoofd en wennen aan mijn nieuwe rol.'

Mommy2014 : 'Geef het tijd en ga niet te snel. Hier bij de eerste heeft het echt maanden geduurd maar bij de tweede ging het sneller. En luister naar je gevoel en je lichaam. Iedereen is anders en eerlijk gezegd maakte het me niet uit hoe snel het bij anderen gingen. Want die zitten niet in onze relatie.'

: ‘Geef het tijd en ga niet te snel. Hier bij de eerste heeft het echt maanden geduurd maar bij de tweede ging het sneller. En luister naar je gevoel en je lichaam. Iedereen is anders en eerlijk gezegd maakte het me niet uit hoe snel het bij anderen gingen. Want die zitten niet in onze relatie.’ tinder: ‘Vooral en bovenal op je lijf letten. Ik kon daadwerkelijk de volgende dag in mn spijkerbroek zoals vaak snerend gezegd wordt maar sexen duurde wel een paar maanden. Elk lijf is anders, voel je vooral niet gepusht. Eerste keer is eng en ben je voornamelijk aan het opletten hoe het voelt. Bij mij probeerden we het na 2 maanden maar dat was te vroeg. Maandje later beter.’

