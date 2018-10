10x de slapste smoezen die jullie kregen nadat je partner vreemdging

Elke donderdag geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA-forum. Deze week: de slapste excuses die je kreeg na zijn vreemdgaan.

Een geldig excuus om vreemd te gaan? Die is er – tenzij je van je partner een vrijpas hebt gekregen – natuurlijk nooit. Toch verzinnen veel mensen uit wanhoop een smoes om hun slippertje zo onschuldig mogelijk te doen lijken. Zo ook de (ex-)partners van de VIVA-forummers.

Omdat zo’n situatie over het algemeen zorgt voor veel tranen, proberen wij je weer even te laten lachen. De VIVA-forummers delen de slechtste smoezen die zij kregen toen hun partner een scheve schaats reed.

RikM: ‘Ik was dronken dus ik wist niet wat ik deed. En toen daarachteraan: Het lukte niet, dus eigenlijk is er niets gebeurd.’

‘Ik was dronken dus ik wist niet wat ik deed. En toen daarachteraan: Het lukte niet, dus eigenlijk is er niets gebeurd.’ MonicaG: ‘Ik verveel me dood, zo hele dagen alleen thuis, en van jou krijg ik niet genoeg aandacht.’

‘Ik verveel me dood, zo hele dagen alleen thuis, en van jou krijg ik niet genoeg aandacht.’ Hanaa: ‘Zolang je me niet met je EIGEN ogen op haar hebt zien liggen, is er niks gebeurd. (Ik vond een lingeriestukje dat NIET van mij was-in de zak van zijn badjas).’

‘Zolang je me niet met je EIGEN ogen op haar hebt zien liggen, is er niks gebeurd. (Ik vond een lingeriestukje dat NIET van mij was-in de zak van zijn badjas).’ Nemty: ‘Ik was dronken. Het was niet eens seks want ik kreeg hem niet omhoog, omdat ik moest denken aan hoe ik jou kwets.’

‘Ik was dronken. Het was niet eens seks want ik kreeg hem niet omhoog, omdat ik moest denken aan hoe ik jou kwets.’ Kromo19*: ‘Ik was nog niet vreemdgegaan hoor. Maar aangezien jouw hele familie zei van wel, kan ik het net zo goed gewoon doen, toch?’

‘Ik was nog niet vreemdgegaan hoor. Maar aangezien jouw hele familie zei van wel, kan ik het net zo goed gewoon doen, toch?’ Fiorerosa: ‘Ik ben bang dat ze zich wat aandoet als ik ermee stop.’

‘Ik ben bang dat ze zich wat aandoet als ik ermee stop.’ Ringaroundtherosie: ‘Ik heb de hele tijd aan jou gedacht en wilde geen seks meer toen ik bij haar was, maar zij drong zo aan dat ik me verplicht voelde. Voor mij was het ook niet leuk.’

‘Ik heb de hele tijd aan jou gedacht en wilde geen seks meer toen ik bij haar was, maar zij drong zo aan dat ik me verplicht voelde. Voor mij was het ook niet leuk.’ Pindakaasjes: ‘Nee hoor, ik kom helemaal niet gedoucht thuis, er vielen er paar regendruppels op m’n hoofd en er zat vast nog een beetje shampoo van gisteren in mijn haar.’

En ook: ‘Ik zat in een bordeel alleen maar een broodje te eten, die zijn daar zo lekker!’

‘Nee hoor, ik kom helemaal niet gedoucht thuis, er vielen er paar regendruppels op m’n hoofd en er zat vast nog een beetje shampoo van gisteren in mijn haar.’ En ook: ‘Ik zat in een bordeel alleen maar een broodje te eten, die zijn daar zo lekker!’ Hetgroepje: ‘Je vroeg er niet naar. En ik ga natuurlijk niet uit mezelf verkwanselen wat wij hebben. Ik wilde zo lang mogelijk zonder gedoe van je genieten.’

‘Je vroeg er niet naar. En ik ga natuurlijk niet uit mezelf verkwanselen wat wij hebben. Ik wilde zo lang mogelijk zonder gedoe van je genieten.’ Taralina: ‘Het stelde niks voor, ik zie zoiets als nog een biertje nemen.’

Hoe ze het verzinnen is niet helemaal duidelijk, maar we hebben er smakelijk om kunnen lachen. En vergeet niet, het enige wat je nodig hebt voor hartstochtelijke seks is de VIVA seksspeeltjeslijn.

