Elke week geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA-forum. Deze week: Flirten in een relatie.

Een knipoog hier, een glimlach daar. Flirten doen we allemaal weleens. Maar hoe onschuldig is het nog als je een relatie hebt? Vind jij het oké als je partner met anderen sjanst? De VIVA-forummers geven hun mening.

Roosje1976: ‘ Ik vind wel dat je dan met vuur speelt. Wat als zo’n vrouw er op in gaat en je vindt haar aantrekkelijk?’

Lilla: 'Ik doe dat volop en ik geniet ervan. Mijn vriend ook. We weten dat van elkaar en we vinden het allebei prima. We hebben al jarenlang een heel fijne relatie, we vinden het gewoon allebei jammer en onnodig om het flirt spelletje nooit meer met iemand anders te spelen.'

Honingbloesem: 'Ik zou het niet leuk vinden als mijn man zou gaan flirten met een andere vrouw, gelukkig doet mijn man dat niet die is stapelgek op mij en andersom ook.'

Bee_Kind: 'Beetje plagen kan. Ik hou er zelf niet van. Ik denk ook dat het gevaarlijk is omdat de ander dan meer kan verwachten.'

Rosamendosa: 'Beetje flirten noem ik lachen naar elkaar, beetje oogcontact en misschien een grappige opmerking maken. Zeker niets meer. En zeker ook geen vunzige opmerkingen of verder. Of ben ik nou heel braaf?'

Kindrebel: 'Tuurlijk is flirten oké. Ik ken mijn vriend en ik vertrouw erop dat hij weet waar de grenzen liggen. Mijn vriend krijgt altijd veel aandacht van vrouwen en mannen, ik gun het hem dat hij daar van kan genieten.'

Blondie_90: 'Als mijn partner zou 'flirten' met een goede vriendin, is hij bij mij aan het verkeerde adres. Knipoogt hij een keer naar een wildvreemde, prima, zo ben ik zelf ook.'

Collision: 'Ik zou daar echt niet van gediend zijn. Kijken is geen probleem, dat doe ik zelf ook. Maar flirten is toch echt een stapje verder. Gelukkig heeft mijn vriend er ook totaal geen behoefte aan, dus dat scheelt.'

Wilhetnietweten: 'Flirten moet op zich geen probleem zijn, zolang het daarbij blijft. Wel zou ik me afvragen hoe je het zou vinden als jouw vriendin met andere mannen flirt. En ook zou ik eens aan je vriendin vragen, wat zij vindt van jouw flirterige gedrag.'

ViezeHond: 'Eerlijk en oprecht: alles wat valt onder 'prettig met elkaar omgaan' lijkt me prima. Alles wat valt onder 'in haar broekje duiken' zou ik niet doen.'

