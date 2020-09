10x tips voor een heet voorspel: dit kunnen je partner en jij vanavond doen

Een goed begin is het halve werk. Door deze tips en tricks wint voorspel het misschien wel van het echte werk.

Elke seconde telt

Aan voorspel wordt vaak te weinig tijd en aandacht besteed. Dit terwijl de meeste vrouwen én mannen met de juiste warming-up veel meer van het liefdesspel kunnen genieten. Hoe maak je van het voorspel een hitsig onderonsje? Met een van deze tien verschillende opties

Geef een sensuele massage

De sensuele massage staat garant voor sekssucces. Haal daarom de massageolie uit de kast, steek wat (geur-)kaarsen aan en masseer je partner van top tot teen. Extra heet maak je het door je partner te laten zeggen wat je moet doen. Gloeiend heet maak je het door een vibrerend speeltje mee te laten spelen in de erogene zones. Oren, nek, tepels, clit en ga zo maar door, en door, en door.

Geen partner in de buurt maar wel zin in een sensuele massage? Met een dosis glijmiddel en je favoriete vibrator valt er ook genoeg te masseren in je eentje.

Edging

Edging is een erkende orgasme-uitstelmethode (met eigen Wikipedia-pagina), die zorgt voor killer hoogtepunten. De techniek is simpel: tijdens een solo-sekssessie of vrijpartij stop je de stimulatie als je voelt dat je bijna klaarkomt; nét op het randje. Als je er weer tegenaan kunt, ga je door, tot je vlak voor de climax wéér een korte pauze neemt. Door dit rondje een aantal keer te herhalen, leer je je orgasme te controleren. En niet zonder resultaat: wanneer je na een paar keer uitstellen toegeeft, kom je extra intens klaar.

Je neemt dus voor alles uitgebreid de tijd – en hebt de tijd van je leven.

Er was eens …

Een verhaaltje lezen voor bedtijd, het is zo gek nog niet. Daarom is het voorlezen van een erotisch verhaal aan je partner – of vice versa – een prima start van een heet avontuur. Ga op zoek naar een heet verhaal waar je rooie oortjes van krijgt of verzamel snippets van zinnen die je geil maken. Ook handig aan deze vorm van voorspel: je kunt fantasieën van jezelf of van je partner onderzoeken.

Wie horen wil, wil ook voelen

Wil je het voorspel naar nieuwe hoogtes tillen? Focus je dan op alle vijf de zintuigen. Denk aan geurkaarsen om te ruiken, lingerie om naar te kijken, sexy muziek en geile woordjes om naar te luisteren, een veer om mee te strelen, chocoladesaus, slagroom, wat je ook wil om te proeven.

De lange aanloop

Voorspel is een breed begrip, je kunt het zo lang trekken als je wil. Begin daarom in de middag al met het sturen van geile berichtjes en lieve woordjes (en nee, dan hebben we het niet over een dick pick).

Praat over je seksdrive

Oké, deze is van een iets ander (serieuzer) niveau dan de rest, maar ook zeker de moeite waard: praat met je partner over zaken die van invloed zijn op je seksdrive. Word je niet nat van rondslingerende vuile was, maar wel van je partner die vlak voor de vrijpartij even doucht? Deel dit dan gerust. Niet alleen maak je dan van jullie seks een speerpunt in je hoofd, ook ontstaat er ruimte voor groei en verbetering (en minder afleiding tíjdens de seks).

Let the games begin

In élke eroticashop vind je ze: spicy dices. Op deze stoute dobbelstenen geen cijfers, maar lichaamsdelen of opdrachten als tickle, kiss of lick. Gooi ze tegelijkertijd en voer uit wat je leest. En er zijn meer spelletjes die je tussen de lakens kunt spelen, we maakten eerder al een lijstje met de heetste spellen.

Focus op één specifieke expertise

Om te voorkomen dat je in een sekssleur belandt is afwisseling een must. Spreid daarom je focus en richt je de ene keer op alleen zoenen. Wist je dat je verschillende zoentechnieken kunt uitproberen? Zet bij de volgende vrijpartij koers op pijpen, of specificeer je tot een reeks erotische stripteases.

Zeg wat je wil

Het vereist enige lef, maar concreet uitspreken wat je lekker vindt en hoe je klaar wil komen, kan jullie voorspel heter dan heet maken. Een voorbeeld: ‘Hé, een penetrerend orgasme is vrijwel onmogelijk voor mij, maar dit speeltje op mijn clit vind ik heerlijk.’

Wederzijdse masturbatie

In plaats van bedenken hoe je elkaar gaat aanraken, kun je het ook omdraaien: je mag elkaar niet aanraken. Je masturbeert jezelf, terwijl je partner naar je kijkt en vice versa.