16 series die je vriend óók leuk vindt om te bingewatchen

Hij wil voetbal kijken, jij zet liever voor de zoveelste keer het eerste seizoen van Sex and the City op. Het resultaat? Jullie zitten samen op de bank, maar je vriend kijkt televisie terwijl jij er met je iPad naast zit. Niet écht gezellig, toch?

Oké, het kan ook best ingewikkeld zijn om een serie te vinden die jullie allebei leuk vinden om te bingewatchen. Zucht, the struggle. Maar er zijn zo veel series in de Netflix-vijver (en daarbuiten), dat er echt wel eentje tussen zit die jullie samen kunnen kijken.

Een van de onderstaande, bijvoorbeeld. Wedden dat jullie straks gewoon samen naar de televisie zitten te kijken?

1. Mindhunter

Twee FBI-agenten van de Behavioral Science Unit bezoeken verschillende seriemoordenaars om hun manier van denken te begrijpen, hun gedrag te voorspellen en andere moordzaken op te lossen. Zoals je begrijpt gaat dit niet zonder slag of stoot, maar dat maakt het juist spannend. Dat de knappe Jonathan Groff en Anna Torv in de serie te zien zijn, maakt het allemaal stiekem nóg leuker. (1 seizoen op Netflix)

2. Dark

Deze Netfix-original speelt zich af in het Duitse plaatsje Winden. In 2019 verdwijnen er op onverklaarbare wijze kinderen uit het dorp. Sinds de opening van de kerncentrale in 1956 blijkt er in de grotten van Winden een gangenstelsel verborgen te liggen. Deze gangen maken tijdreizen mogelijk, waardoor het heden kan worden beïnvloed. Dat klinkt misschien onrealistisch, maar wij kunnen je wel vertellen: als je eenmaal in de serie zit, maakt je dat geen moer uit. (1 seizoen op Netflix)

3. Sons of anarchy

Een man in de dertig worstelt met het vinden van balans tussen zijn leven als vader en zijn betrokkenheid bij een motorclub. De serie is spannend vanaf het eerste moment, voor jou én je vriend. Want motors en mannen: need we say more? Voor hem alles wat-ie wil zijn, voor jou lekker om naar te kijken. (7 seizoenen op Netflix)

4. The Girlfriend Experience

Rechtenstudente Christine loopt stage bij Kirkland & Allen. Een balans vinden tussen haar inkomsten én uitgaven gaat wat moeizaam, en daarom besluit ze als escortgirl aan de slag te gaan. Ze is een groentje op dit gebied, en moet dealen met klanten die grenzen overschrijden. Klinkt als een fantastisch spannende serie voor jou (hoewel het voor je vriend ook best leuk moet zijn om naar de opgedirkte Christine te kijken), maar het schandaal dat de hoofdrolspeler ontdekt bij het advocatenkantoor Kirkland & Allen maakt het óók voor hem een goede serie. (2 seizoenen op Videoland)

5. Veep

Selina Meyer is de vicepresident van de VS en heeft een gespannen relatie met de president. Dit komt onder meer door haar frustraties over hoe weinig invloed ze heeft. Maar dat weerhoudt de gescheiden moeder niet: met haar mantra ‘politics is about people‘ zet ze alles op alles om kleine projecten op de rails te krijgen. (5 seizoenen op HBO)

6. House of cards

Een congreslid werkt samen met zijn vrouw om wraak te nemen op de mensen die hem hebben verraden. De serie speelt zich af in de Verenigde Staten en gaat dus ook over de Amerikaanse politiek. Dat is iets waar de meeste mannen wel voor warm lopen. Jij helemaal niet? Bereid je dan voor op een serie waar je even in moet komen, maar als je daar eenmaal doorheen bent, kun je niet meer stoppen. Geloof ons maar.

7. The Bridge

Als er een lijk gevonden wordt op de op de brug tussen Denemarken en Zweden, gaan detectives op zoek naar de dader. De ene plottwist volgt de andere op, maar dat houdt je aandacht er juist bij. De serie is Zweeds en Deens gesproken, dus daar moet je wel even doorheen luisteren. (3 seizoenen op Netflix)

8. Big Little Lies

Een serie met Nicole Kidman, Reese Witherspoon en Shailene Woodley in de hoofdrollen: dat kan alleen maar goeds beloven, toch? De drie (ontzettend knappe) moeders leiden een perfect leventje, totdat ze te maken krijgen met moord. En dat is spannend genoeg om het ook voor je vriend een vermakelijke serie te maken. (1 seizoen op HBO)

9. Sherlock

Zoals je verwacht struint de excentrieke speurneus Sherlock de straten van Londen af opzoek naar aanwijzingen om misdrijven op te lossen. En waar ken je die Dr. John Watson nou ook alweer van? Ja, dat is dus die ‘pornoster’ uit Love Actually. (4 seizoenen op Netflix)

10. New Girl

Na een break-up trekt Jess in bij drie single mannen. Haar gedrag wordt niet altijd even normaal gevonden, maar de mannen supporten haar wél – in de meeste gevallen. Dacht je dat het een vrouwenserie was? Think again. Hij gaat het hilarisch vinden. (5 seizoenen op Netflix)

11. Room 104

Niet één of twee acteurs in de hoofdrol, maar een kamer. En wel hotelkamer 104 in een Amerikaans hotel. De verhalen variëren van grappig en romantisch tot verdrietig en eng. Perfect, want dat betekent dat er hoe dan ook een fijne aflevering tussen zit voor je vriend én voor jou. (1 seizoen op Ziggo NL)

12. Black Mirror

In deze serie staat iedere aflevering een ander onderwerp centraal. Waar het overall over gaat? Het brengt de duistere kanten van het leven en vooral de technologie in beeld. Al die technische snufjes gaan hem sowieso boeien, en die edgy verhaallijnen houden jou in de greep. En de uiteenlopende onderwerpen zorgen keer op keer weer voor een boeiende mini-film. (3 seizoenen op Netflix)

13. Broadchurch

De moord op de jonge Danny Latimer houdt een klein plaatsje in zijn greep en dreigt de hechte bewoners uit elkaar te drijven. Heel meeslepend, en extra leuk: dat heerlijke accent van Alec Hardy trekt vanaf de eerste aflevering je aandacht. (3 seizoenen, te vinden op Netflix en Videoland)

14. Homeland

Homeland draait om een bipolaire CIA-agente, Carrie Mathison, die in ieder seizoen weer alles op alles zet om terroristische aanslagen te voorkomen. Een serie die jullie ongetwijfeld allebei enorm goed vinden. (5 seizoenen op Netflix, seizoen 6 is al uit, seizoen 7 komt eraan)

15. Quantico

De FBI academie in Quantico vult zich met enkel de beste en slimste nieuwelingen, waaronder Alex Parrish. Maar is zij wel echt van plan om te werken voor de veiligheidsdienst? Of beraamt ze een van de grootste terroristische aanvallen op New York voor sinds 9/11? (2 seizoenen op Videoland)

16. Loch Ness

Retespannend! Als er een lijk gevonden wordt aan het mysterieuze meer van Loch Ness, wordt rechercheur Annie Redford op de zaak gezet. Al snel blijkt er een seriemoordenaar actief te zijn, wat de inwoners van het dorp steeds angstiger maakt. Wedden dat je steeds dichter tegen je vriend aankruipt? Vindt-ie vast helemáál niet erg. (1 seizoen op Videoland)

Wil je niets meer missen van VIVA? Profiteer nu van onze speciale aanbieding: 10x VIVA voor maar € 10!

Beeld iStock