20 vragen die je jezelf kunt stellen als twijfelt over je relatie

Als je jezelf betrapt op twijfels over je relatie, schrik je daar waarschijnlijk van. Raak vooral niet in paniek: af en toe een twijfel is normaal. Wat je dan juist níet moet doen, is die twijfel wegstoppen en dan maar hopen dat het nooit meer boven komt drijven.

Twijfels over je relatie zijn vaak een indicatie van dat er iets is wat nog niet tussen jullie is opgelost. Of dat nou is met iemand met wie je net aan het daten bent, of na jaren verkering. Die twijfel is een signaal dat het tijd is om een klein stapje terug te doen om te reflecteren. Zo kun je achterhalen waar het precies vandaan komt.

20 vragen

Als je wat beter naar je eigen gevoelens kijkt, kun je ontdekken waarom je niet honderd procent zeker bent van je partner. Misschien zijn er onoverbrugbare verschillen, diepe onoplosbare problemen of andere ongezonde eigenschappen waar je niet langer mee kan leven. Om de toekomst van je relatie vast te stellen, is het slim jezelf de tijd te geven om het antwoord te vinden op de volgende 20 vragen. Zo krijg je als het goed is vanzelf meer inzicht in waar je twijfels vandaan komen.

Hoe vaak voel ik me zo? Kan ik een patroon ontdekken? Werken we samen aan relatieproblemen? Is deze relatie precies zoals al mijn vorige relaties? Voel ik me veilig, heb ik het idee dat hij/zij goed voor me zorgt? Zijn we beiden bereid compromissen te sluiten? Staat mijn partner onvoorwaardelijk achter mij? Heeft mijn relatie een negatieve impact op mijn zelfvertrouwen? Houdt mijn relatie me tegen iets te doen? Kan ik onze verschillen accepteren? Komen al onze grootste dromen overeen? Heb ik zin om mijn partner te zien? Hoe ziet een gelukkige relatie er voor mij uit? Waar zie ik mezelf over een jaar? Ben ik bereid te veranderen? Waarom ben ik al die tijd toch gebleven? Hebben we dezelfde kijk op het leven? Ben ik gelukkig? Vind ik onze manier van communiceren fijn? Vind ik die persoon die ik ben bij mijn partner leuk?

De conclusie die voortkomt uit die vragen is misschien geen fijne, maar geeft jezelf in ieder geval de duidelijkheid die je nodig hebt. En wie weet blijkt het na het beantwoorden van de vragen helemaal niet zo erg als je zelf dacht.

Bron: Bustle | Beeld: Getty