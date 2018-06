20x hierom houden we van Sex and the City

‘I love you, but I love me more.’ Herken je die uitspraak? Dan was je, net als wij, fervent kijker van Sex and the City. Vandaag is het precies twintig (!) jaar geleden dat de eerste aflevering op de buis verscheen. (En oh god, wat worden we oud.) Om weer een even het SATC-gevoel terug te halen zetten we 20x de leukste uitspraken en video’s voor je op een rijtje.

1. Huh, wat, kinderen?

2. Ja, dát gevoel ja…

3. So, just suck it up

4. Uh, ik, uh…

5. BAM!

6. Ja, en dit willen wij dus ook

7. Een legitieme reden dus om naar een honkbalwedstrijd te gaan

8. Een dansje in je inloop(!)kledingkast

9. Zelfkennis is a bliss

10. De heerlijke drama tussen Carry en Mr. Big

11. Levenslessen 2.0

12. Ze deden nog niet aan gezond eten in die tijd

13. En hadden het beste antwoord op bullshit van mannen

14. Want, clothes for diamonds

15. Soms met een diepere laag

16. En de mannen waren ook best grappig

17. Vol herkenbare, en gênante momenten

18. Typisch SATC-gesprek (3 foto’s)

19. Mmm-mm..

20. En deze zullen we nooit vergeten

