3 erotische spots om te ontdekken

Al eeuwen wordt er geschreven de beroemde g-spot. Heb je het beruchte plekje al lang en breed verkend? Of juist nooit gevonden (lees het stappenplan)? Bij LotteLust vinden we die g-spothype inmiddels een beetje uitgemolken. Wij vertellen welke drie vrije onbekende, erogene spots het bezoeken waard zijn.

Tekst LottLust | Beeld Shutterstock

P-spot

Het gaat hier niet om de vrouwelijke prostaat. In tegenstelling tot de g-spot zit de p-variant veel dieper in de vagina. Dit genotsplekje – officieel ‘The Posterior Fornix’ – zit achter de baarmoedermond en door het prikkelen ervan kom je heftiger klaar. Met vingers ga je dit plekje niet vinden, met een mannelijk of trillend apparaat kun je dit wél plekje ontdekken. Je kunt dit plekje ook op andere manieren stimuleren. Hoe lees je hier.

A-spot

De buurvrouw van de p-spot is de a-spot (‘The Anterior Fornix‘). Deze zit aan de voorkant van de baarmoeder. Stimuleer deze erogene zone met vingers, een speeltje of een piemel om meer opgewonden en vochtiger te worden.

Perineum

Het perineum is het stukje huid tussen het geslachtsdeel en de anus. Hier komen veel spieren en zenuwen samen, wat het een ultiem gevoelig plekje maakt. En dat geldt voor zowel mannen als vrouwen. Masseer, lik of duw tegen dit plekje tijdens de vrijpartij voor een extra knallende ‘Big O’. Alle ins & outs over het perineum lees je hier.

