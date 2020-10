De een wordt al opgewonden van praten over seks terwijl de ander het onderwerp het liefst vermijdt. Maar of je nou de ware hebt gevonden of happy single bent: seks hebben we allemaal. Daarom zetten wij dertien leuke seksweetjes voor je op een rij.

Wist je dat één op de vier mannen liever het licht uit doet tijdens de seks? De gemiddelde lengte van een penis ligt tussen de 12 en 18 centimeter. Bijna de helft van alle mannen denkt dat ‘ie’ te klein is. Je verbrandt ongeveer 200 calorieën tijdens een half uurtje seks. De reden waarom mannen van lekkere billen houden is omdat ze die associeren ze met vruchtbaarheid. Wist je dat naast de slaapkamer, de auto de populairste plek is om seks te hebben? De gemiddelde persoon besteedt in haar leven 20.160 minuten aan zoenen. Dat is omgerekend 336 uur, 14 dagen of twee weken! Wanneer een vrouw een orgasme krijgt, maakt ze endorfine aan. Dit zorgt ervoor dat pijn minder wordt. (En kan dus ook hoofdpijn verlichten). Een man denkt iedere zeven seconden aan seks. De zwarte weduwe spin eet haar partner op tijdens of na de seks. Er zitten maar zeven calorieën in één theelepel sperma. Seks zorgt voor glanzend haar én een gezonde blos. Vroeg in de ochtend seks hebben is effectiever dan een kop koffie. De wekker toch maar een kwartiertje eerder zetten dan?

Beeld: iStock