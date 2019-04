4 redenen waarom je altijd voor de verkeerde mannen valt

Maar dan moet je natuurlijk wel weten waardoor het dan wél komt dat juist jij elke keer voor de bad boys, bedriegers of de ik-ben-bang-voor-commitment-mannen valt.

Vrouwen houden van ‘projecten’ Over het algemeen vallen vrouwen snel voor een man met een waslijst aan (emotionele) problemen en denken we dat wij de desbetreffende leukerd wel kunnen transformeren. Voorbeeld: als hij veel drinkt zal hij wel voor ons stoppen. ‘Ik krijg ‘m wel zover,’ luidt het motto. Als een man emotioneel onbereikbaar is denken wij al gauw ‘challenge accepted!’ en starten we gretig onze pogingen om hem te veranderen. Uiteindelijk lukt dat natuurlijk niet en voelen we ons mislukt en verdrietig. Mannen zouden geen projecten moeten zijn, maar een ‘eindproduct’.

We willen gewoon niet single zijn Al je vriendinnen hebben een relatie of gaan trouwen en je haat het om het derde wiel te zijn. Daarom ren je in de armen van de eerste de beste (iets te knappe iets te zelfverzekerde) man die tegelijkertijd waarschijnlijk ook drie anderen date. Single zijn zou niet zo’n taboe moeten zijn. Er zijn zoveel andere dingen die je kunt doen in plaats van het najagen van de verkeerde man!

We negeren de rode signalen Als we eenmaal ‘head over heels’ zijn, hebben we geen oog meer voor zijn slechte karaktereigenschappen. Misschien is hij wel manipulatief, liegt hij veel of is hij buitensporig jaloers, wij zien het niet meer en proberen zijn hart alsnog te winnen. Onze vriendinnen proberen wel te waarschuwen, maar dat maakt niets uit. Gelukkig is het vaak een kwestie van tijd voor hij door de mand valt. Beter te laat dan nooit, toch?