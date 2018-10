4 tips om iemand met een #MeToo-verleden tegemoet te komen tijdens de seks

Negatieve ervaringen in de sekssfeer kunnen heftige schade aanrichten. Niet zelden leidt een #MeToo-voorval tot een trauma en voor sommigen bederft ze zelfs de hele sekslust. Hoe ga je hier als partner van het slachtoffer mee om?

Journalist Katie Simon – zelf ooit slachtoffer geweest van verkrachting – deelt op het Amerikaanse vrouwenplatform The Lily haar tips.

Zorg dat je partner zich op zijn of haar gemak voelt

Tijdens seks met iemand die is getraumatiseerd door seksueel misbruik, is het meer dan ooit belangrijk om rekening te houden met zijn of haar behoeften. Creëer een relaxte sfeer en zorg dat de ander zich op z’n gemak voelt. Dit stimuleer je extra door in wij-vorm te spreken. Dus: ‘we hebben de tijd’, of ‘laten we even pauze nemen’. Katie laat weten dat het haar erg hielp toen een van haar vorige partner dat deed. ‘Daardoor kreeg ik nooit het gevoel dat ik hem tot last was.’

Stel (de goeie) vragen

Probeer aan de hand van vragen te achterhalen wat je partner fijn vindt in bed. Focus je niet te veel op wat je moet vermijden, maar op wat je kan doen om de ander zich goed te laten voelen. Ook kun je vragen waaraan je kan merken dat de ander het fijn vindt wat er gebeurt. Sommige slachtoffers durven het tijdens de seks niet toe te geven als ze zich slecht voelen, om de ander niet boos te maken of teleur te stellen. Daarom helpt een groenlichtsysteem volgens Katie soms beter dan een stopteken.

Vertrouw erop dat je partner zelf weet wat hij of zij wil

Iedere ervaring met seksueel misbruik is anders en iedereen ervaart en verwerkt dit op zijn of haar eigen manier. Probeer niet voor je partner te denken en zelf in te schatten wat hij of zij fijn en vervelend vindt, want het zou zomaar kunnen dat je er helemaal naast zit. Katie: ‘Ik ken slachtoffers die ervan houden gedomineerd te worden, maar ook anderen die zich het liefst helemaal onthouden van seks.’

Check wat je moet doen als het niet goed gaat

Hoewel het lang niet bij iedereen voorkomt, kan er tijdens de seks iets getriggerd worden waardoor je partner dichtslaat of in paniek raakt. De een wil op zo’n moment praten, de ander juist alleen zijn. Bespreek met je partner waar hij of zij zich in zo’n situatie prettig bij voelt, mócht het voorkomen. Maar nogmaals: hier hóéft geen sprake van te zijn. Ieder geval is anders.

