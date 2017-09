4 tips om je soloseks minder saai te maken

Dat soloseks gezond en leuk is, hoeven we je niet meer te vertellen. Toch kan het wel een beetje saai worden als je continu hetzelfde trucje bij jezelf uitvoert. Daarom geeft LotteLust je vier tips om de boel wakker te schudden.

Toys for girls

Speeltjes of vingers: je hebt vast een voorkeur. Draai het af en toe om en gebruik een nieuw speeltje of juist je vingers om je lichaam te verkennen. Ga eens uitgebreid op zoek naar je G-spot met deze 10 stappen.

Diverse standjes

Negen op de tien vrouwen liggen op hun rug tijdens hun solosexytime. Simpel en snel, maar toch behoorlijk saai na een tijdje. Probeer het eens staand, op je buik, op je knieën of in een andere positie. In verticale positie zakt het bloed down below en voelen aanrakingen zwaarder. Doe er je voordeel mee.

Nieuwe locaties

Is je bed je vaste masturbeerplek? Dat kan spannender! Probeer eens andere plekken in en rondom je huis uit. In de douche, op de bank en – als je durft – in de tuin of op je balkon. Eigenlijk overal waar je kan seksen met een ander, kun je ook seksen met jezelf.

Laat je visueel prikkelen

De meeste vrouwen gebruiken hun fantasie om in the mood te komen. Visuele stimulatie is voor velen nog onbekend terrein. Een erotisch verhaal of vrouwvriendelijke porno zijn een welkome en prikkelende afwisseling. Bovendien verleng je ook de duur van je happy times, wat een intensere climax oplevert. Op LotteLust vind je de meest sexy verhalen en de mooiste porna.

