4 tips voor de perfecte openingszin in een datingapp

Niet alleen toerisme kent een hoogseizoen, ook datingapps hebben te maken met druk verkeer tijdens de zomermaanden: ‘de datingpiek’. Deze periode is hét moment dat single Nederland massaal op digitale jacht gaat naar een zwoele, zomerse date. Maar hoe val je tussen alle singles op en wat zijn absolute no-go’s? Datingsite Parship geeft tips voor een killer openingsgesprek.

1. Vergeet de checklist

Het kan zijn dat je snel geneigd bent om de man of vrouw in kwestie direct de figuurlijke kleren van het lijf te vragen. Waar werkt hij, wat heeft hij gestudeerd, waar woont hij en waar komt hij vandaan? Niet doen! Dat is namelijk niet wat een succes van een match bepaalt. Sterker nog, uit recent onderzoek van Parship blijkt dat factoren zoals geloofsovertuiging, inkomen en opleidingsniveau voor de meeste Nederlanders helemaal niet belangrijk zijn. In de prullenbak dus met die checklist, want ook met luchtige gespreksonderwerpen merk je al snel of er een klik is. Begin bijvoorbeeld over iets actueels, iets wat in het nieuws is of eraan zit te komen.

2. Een goede grap is het halve werk

Humor is belangrijk! Met humor breek je het ijs en straal je zelfvertrouwen uit. Bovendien verkiest acht op de tien Nederlanders humor boven een knappe kop, blijkt uit een ander Parship-onderzoek. Open dus gerust je gesprek met een goede grap – dan weet je direct of jullie dezelfde humor hebben. Tip: heb je een wat duister gevoel voor humor, gebruik dan de juiste emoji’s om te voorkomen dat je direct geblokkeerd wordt.

3. Vleien is toegestaan

Een compliment is altijd een goed begin van een gesprek. Veel mensen zijn vrij makkelijk te paaien – we zijn al blij met een simpele ‘wat een mooie foto!’. Geef dus gerust een compliment, maar let wel, wij Nederlanders blijken geen sterren te zijn in het omgaan met complimenten. Onderzoek heeft meerdere malen aangetoond dat we simpelweg niet weten hoe we erop moeten reageren. Hou dit in je achterhoofd, en wees niet meteen ontmoedigd als je crush een lief bericht weglacht of ontkracht.

4. Dames, neem initiatief!

Mannen sturen veel vaker het eerste bericht dan vrouwen, maar er zijn nog voldoende matches waarbij het überhaupt nooit tot een gesprek komt. Dus dames, neem initiatief! Dat vinden mannen alleen maar leuk. En weet je niet wat je moet zeggen? Probeer iets creatiefs te verzinnen, maar denk niet te moeilijk. In het geval van een voetbalfan: probeer uit te zoeken voor welke club hij is en zoek de uitslag van het afgelopen weekend op. Nu maar hopen dat het winst was!

