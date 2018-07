4x tips voor een date met jezelf

Daten, het kan leuk zijn. Heel leuk zelfs! Maar het is óók vermoeiend: vergt tijd, energie en aandacht. Loads. En met de huidige tropische tempraturen snappen we het volkomen als jij dit weekend zin hebt om te daten met niemand anders dan jezelf.

Waarom moeilijk doen, als het makkelijk kan? Tips voor een solo date:

#1 Fix de ideale date

Voor jou! Voorpret? Denk er ‘es goed over na hoe jouw ideale date eruit ziet van kop tot staart. En plan ‘m. Eet die avo on toast voor ontbijt bij je favoriete tentje, haal verse bloemen op de markt, ga in het park hangen met een boek of huur een (luister)bootje, kijk een film op het dakterras van een hotel mét pizza en goedkope wijn. Jij bent de in charge.

#2 Plan een solotrip

Een woord: avontuur! En met niemand rekening hoeven te houden. Dat klinkt als muziek in onze oren. Heus, spannend (misschien zelfs eng) maar voorbereiding is in deze óók het halve werk. Vraag jezelf af wat je wilt: ver weg versus dichtbij, actief versus ontspanning etc. Onze tip? Barcelona. Dichtbij maar toch anders dan Nederland, cultureel én culinair en leuk volk, wat wil je nog meer? #nextlevelsolodatedingen

#3 Ga naar een festival

In de zomer draait het om festivals, van (gratis) reizende food festivals tot aan lokale culturele festivals en grootse muziekfestivals. En waarom niet naar een festival in je up? Ga naar een foodtruckfestival en eet je buik rond, snuif de Indonesische cultuur op tijdens een Pasar Malam of heb de tijd van je leven bij een dancefeest in de buitenlucht. In alle drie de gevallen ontmoet je nieuwe, leuke mensen. Geen date boy (of girl) nodig.

#4 Volg een les

Onder de noemer: je bent nooit te oud om te leren, volg een kookles, een schilderles (een schilder stay cation op de Veluwe, hoe lekker klinkt dat?) of een pianoles. Iets dat je altijd al hebt willen leren maar eerder nooit de tijd voor hebt gemaakt. Better yet, maak er een (spoed)cursus van. Daar leent de zomer zich perfect voor! En je hebt meer kostbare momenten voor jezelf. Win-win.

Tot slot: tijd alleen doorbrengen is dé manier om jezelf beter te leren kennen, aan je zelfvertrouwen te werken en te zorgen dat je onafhankelijk(er) wordt. Taken ladies, zelfs wanneer je een relatie hebt, zijn me-momenten van tijd tot tijd nodig.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de nieuwsbrief.