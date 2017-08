5 dingen die je moet doen als je wilt dat je avontuurtje niet meer is dan een onenightstand

Hij is gezellig, reteknap en er heerst een bepaalde spanning tussen jullie, die veel goeds voor in bed belooft. Voor een avontuurtje sta je wel open, maar meer dan dat? Nee, bedankt. Als je deze vijf dingen doet, blijft die onenightstand ook echt bij die ene keer.

1. Zorg dat je elkaar niet te goed kent

Natuurlijk is het belangrijk dat je weet bij wie je in bed ligt, maar zorg – om ongemakkelijk situaties te voorkomen – dat je elkaar niet regelmatig tegenkomt, zoals in je stamkroeg/op de verjaardag van je vriendin/tijdens je werk. Houd je informatie over je scharrel beperkt: zodra je te veel van iemand weet, is het moeilijker om het bij die ene keer te houden.

2. Beperk het contact tot een minimum

Het is makkelijker om iemand niet meer te zien en niet aan diegene te denken, als je geen contact meer hebt. Als je elkaar regelmatig spreekt op WhatsApp of langs hem of haar scrollt in je Instagramfeed, kom je sneller in de verleiding om hem of haar in je leven te betrekken, en andersom. En dat is precies wat je niet wilde.

3. Wees eerlijk

Misschien willen jullie het allebei bij één keer houden, maar het zou ook zomaar kunnen dat diegene waarvan jij dacht dat het je eenmalige seksbuddy was, hier andere ideeën over heeft. Zorg dat duidelijk is wat je wilt – die onenightstand dus. Leg het er overigens niet te dik bovenop. Dat je iemand zoekt voor één nacht hoeft niet iedereen te weten.

4. Blijf niet slapen

Hoe je duidelijk maakt dat een relatie niet jouw bedoeling is? Houd het mysterieus. Blijf dus zeker niet overnachten bij je scharrel, en zorg dus ook dat hij of zij niet blijft slapen of te lang blijft hangen. Heb je ook weer minder kans dat je diegene oprecht leuk gaat vinden.

5. Houd het écht bij die ene keer

Als die spanning tussen jullie daadwerkelijk blijkt te werken in bed, kan je bij een weerzien al snel denken: waarom ook niet? Snappen we heus, maar blijf bij je standpunt: je wilde een onenightstand en geen gedoe, houd het daar dan ook bij.

Bron HelloGiggles | Beeld iStock